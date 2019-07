Kegyetlen ugró térdrúgással született a világ leggyorsabb KO-ja

Jorge Masvidal pillanatok alatt elintézte Ben Askrent a UFC 239. gáláján, vasárnap hajnalban. Az amerikai arról híres, hogy gyorsan földre viszi ellenfelét, így birkózásra kényszerítve csikarja ki a győzelmet. Masvidalnak ehhez azonban semmi kedve nem volt, így

a meccs kezdetekor egy urgó térdrúgással elintézte Askrent, aki rongybabaként zuhant a földre.

Öt másodperc alatt vége volt a küzdelemnek, amely a UFC történetének leggyorsabban befejezett meccsének rekordja lett.

Jorge Masvidal just flatlined Ben Askren in under 5 seconds. #UFC239 pic.twitter.com/t6O5Ie0m17

— Grayson Gregory (@Grayson_Gregory) 2019. július 7.