Brutális kiütéssel dőlt el a félnehézsúlyú világbajnoki öv sorsa

Vasárnap hajnalban életében harmadjára szenvedte el azt a csúfságot Szergej Kovaljov, hogy kiütötték egy bokszmeccsen. A WBO félnehézsúlyú világbajnoki övéért Saul Álvarez “Canelóval” csapott össze a 36 éves orosz és bár jól állt a 11. menetben, a kötelek között végezte.

A meccsen inkább Kovaljov irányított nagyobb ütőtávjának hála, a mexikói inkább kitéréssel operált és időnként bevitt egy-egy komolyabb ütést. Hosszú távon úgy tűnt az orosz kalkulált jobban, de a 11. menetben már egyértelműen Canelo volt frissebb és először egy komoly balhoroggal gyengítette ellenfelét, majd két brutális ütéssel intézte el Kovaljovot. A kötelek közé rogyó világbajnokot azonnal leléptette a bíró.

CANELO WITH THE 11TH ROUND TKO! 💥

You are looking at the new #WBO light heavyweight champion. The punch that stopped Sergey Kovalev. 💥

Canelo Alvarez is now a four division world champion. #Boxing 🥊 pic.twitter.com/y06Pu9ezGF

