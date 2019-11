A szabadság érzésére vágyik, így lett a világ leggyorsabb maratonistája

Nem sikerült Mary Keitany bravúrja, hogy ötödször is megnyerje a New York Marathont, a 37 éves kenyai sportoló a nők mezőnyében a második helyen ért célba a 25 éves kenyai Joyciline Jepkosgei mögött.

Mary Keitany négy győzelme csupán az örökranglista második helyéhez elegendő a metropolisz 42 kilométeres versenyben, a legjobb versenyző rekordját még csak nem is fenyegeti. A norvégok világbajnoka és olimpiai ezüstérmese, Grete Waitz ugyanis 1978 és 1988 között nyolcszor is győzni tudott. A férfiaknál Bill Rodgers a rekorder, ő 1976 és 1979 között sorozatban négyszer bizonyult a legjobbnak.

Nyolcszor győzött New York legjobbja

A négyszeres New York-i bajnoki Keitany azonban nem lehet elégedetlen, hiszen így is a verseny történetének egyik legsikeresebb sportolója, aki négy győzelme (2014, 2015, 2016, 2018) mellett kétszer második (2017, 2019) és kétszer harmadik lett (2010, 2011).

Azt mondta, tavaly csak egy cél vezérelte: látni akarta az örömöt gyermekei arcán, miközben győztesként a célba ér.

Addig úgy vélte, a maratonfutás egy magányos sportoló egyéni teljesítménye, csak arra koncentrált, hogy rezzenéstelen arccal versenyezzen. Akkor azonban tízéves fia, Jared és ötéves lánya, Samantha várta a célban, no meg férje, aki mindvégig támogatta ebben a hóbortjában.

Pályafutásából egyedül az olimpiai érmet hiányolja, bár 2012-ben, Londonban nem állt messze tőle, ám végül az etióp Tiki Gelana, a kenyai Priscah Jeptoo és az orosz Tatjana Petrova Arhipova mögött csak a negyedik lett.

2016-ban megsérült, így Rióban nem lehetett ott, de nem hagyta, hogy a karrierje tönkremenjen, a futás iránti szeretet is arra ösztönözte, hogy folytassa. Azt mondta, annak ellenére, hogy nem nyert vasárnap, a második helyezés elegendő ahhoz, hogy tovább éljenek a reményei, és bízik benne, a lendület kitart tokiói olimpiáig is. Mert jövőre ismét megpróbálkozik az éremszerzéssel.

„Ha még néhány maratont megnyerhetek, az jó. De arra szeretnék emlékezni mindig, hogy éreztem magam, amikor gyerekként futva jutottam el mindenhová.

– mondta.

Ezzel az életérzéssel és elhivatottsággal pedig akár meglepet a várva várt olimpiai (arany) érem is.

Aki gyermekként is mindig csak futott

Az ESPN portréja szerint a futás nála gyerekkora óta az élete részévé vált, akkor is futott, amikor az édesanyja vízért küldte, akkor is, ha a reggeli házimunka miatt majdnem elkésett az iskolából, de akkor is, amikor a tanítás után olyan éhesnek érezte magát, hogy inkább futva sietett haza ebédelni.

Legalább 10 kilométert futott minden nap, a középiskolában annyira biztatták, hogy tehetséges, hogy azt gondolta: ha a világ legjobbja lehet, akkor az érmek mellett pénzt is kereshet ezzel.

2007-ban aztán beindult a pályafutása, a kisebb versenyeken aratott sikerei mellett eddig háromszor nyert aranyérmet félmaratoni világbajnokságon, hétszer győzött nagy maratoni versenyen (négyszer New Yorkban, háromszor Londonban) és 2017 áprilisa óta 2:17:01 órás idővel ő tartja a női maratonfutás világcsúcsát is.