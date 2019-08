Kánikula, eső és közúti baleset sem tudta megakadályozni az 52 éves bringás rekorddöntését

Rekordidő alatt tekerte át Európát Wolfgang Fasching extrém kerékpáros tíz nap, húsz óra és 47 perc alatt tett meg az 5656 kilométert. Az 52 éves osztrák bringás

Gibraltártól a norvégiai Nordkapig tartott, közben mindössze 18 órát aludt, balesetet is szenvedett, sőt az időjárás viszontagságaival is meg kellett küzdenie.

Fasching múlt pénteken a belgiumi Liege-ben közlekedési baleset miatt kórházban is járt, de szerencsére csak horzsolásokat szenvedett. Az esés 17 órájába került. Ami az időjárást illeti, Spanyolországban 40 fokos hőségben kellett haladnia, míg az északi országokban sokszor esőben tekert és az is előfordult, hogy fagypont alatti hidegeket is.

Az osztrák extrém sportoló háromszor nyerte meg a 4828 kilométeres, több mint 51 ezer méter szintemelkedést tartalmazó Race Across America nevű nonstop versenyt, 2002-ben pedig felállította a 24 órás kerékpározás világrekordját.

A kerékpáros rekordot döntve biciklizte már át Észak-Amerikát, Ázsiát, Ausztráliát és immár Európát is, elmondása szerint legközelebb Afrika lesz a célja.

Kiemelt képünkön éppen az észak-amerikai távon teker Fasching. Fotó: AFP PHOTO APA/ALOIS FURTNER/hds mda