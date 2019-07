Élete első Tourján kórházban kötött ki az egyik versenyző

A Tour de France hétfői szakaszgyőztese, az ezúttal is jó esélyekkel indult Wout van Aert balesetet szenvedett és kórházba került pénteken. A Jumbo-Visma belga időfutambajnoka egy jobb kanyart vett túl szűken, és a kerékpárja kormánya fennakadt a kordonon. Hosszas ápolás után mentőautó vitte el az első Tourján szerepelt versenyzőt.

.@woutvanaert is out for the remainder of his @letour debut after this scary crash during today’s stage.

The winner of Stage 10 sustained a flesh wound on his right leg as a result of the crash and was taken away by ambulance for further evaluation. pic.twitter.com/UKZzNyMLqM

— #TDF2019 on NBCSN (@NBCSNCycling) July 19, 2019