Az ausztrál Caleb Ewan nyerte szerdán a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, amelyen a francia Julian Alaphilippe megőrizte az összetettben élen állónak járó sárga trikót.

Az Albi és Toulouse közötti 167 kilométeren hosszú ideig egy négyfős szökevénycsoport tekert az élen, de a főmezőny a várakozásoknak megfelelően még a cél előtt utolérte a kvartettet. Így mezőnyhajrá döntött, amelyben Ewan bizonyult a leggyorsabbnak, centikkel megelőzve a holland Dylan Groenewegent, írja az MTI.

⏩ Relive the final kilometre of today’s stage and the victory of a 6th different sprinter on the #TDF2019: @CalebEwan!

⏩ Revivez le dernier kilomètre et la victoire d’un sixième sprinter différent sur ce #TDF2019 : Caleb Ewan ! pic.twitter.com/UyNGRWDqoD

— Tour de France™ (@LeTour) 2019. július 17.