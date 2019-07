Senki sem tudja miért adta fel a bringás a Tour de France-ot

Gyakorlatilag mindenki, akit kicsit is érdekel a Tour de France értetlenül áll a csütörtöki szakasz történése előtt. Mintegy 80 kilométerrel a cél előtt ugyanis ismeretlen okok miatt feladta a viadalt az ausztrál Rohan Dennis.

A szám világbajnoki címvédőjeként a pénteki időfutam egyik legnagyobb esélyesének számított, ennek ellenére simán visszalépett a Tourtól minden előzmény nélkül. Ilyen esetekben általában a kerékpáros csapata szokott magyarázatot adni a történtekre, ám a Bahrain-Merida csak annyit közölt, hogy nem kommentálja az eseményeket.

🇫🇷 #TDF2019

Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.

Meantime we continue to support our riders who are mid-race.

— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) July 18, 2019