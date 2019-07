170 millió dollárba került megtartani az NBA egyik legjobbját

Öt évre, a lehető legmagasabb összegért, 170 millió dollárért hosszabbította meg egyik legjobbja, Ben Simmons szerződését az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Philadelphia 76ers.

A megállapodást a csapat még nem jelentette be hivatalosan, ám a 23 éves ausztrál irányító ügynöke, Rich Paul megerősítette a The Athletic nevű internetes sportlap értesüléseit.

