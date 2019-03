Videóra vették, ahogy a vérátömlesztésen áteső sízőre lecsapnak a rendőrök

Korábban beszámoltunk róla, hogy szerdán öt sportolót vettek őrizetbe egy doppingrazzián az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon.

Az egyik ük, Max Haukét, egy 26 éves osztrák sífutót. A Twittert pedig bejárta az a videó, amin a rendőrök pont akkor csapnak le rá, amikor éppen vérátömlesztést kap.

Former professional skiier Max Hauke gets caught doping for the Ski World Cup.

He takes a drug which enhances red blood cell count, removes the blood, then after dope tests transfuses the doped blood. He was caught mid transfusion pic.twitter.com/s8n9Oy9WBp

— pupp Daddy (@MiamiSven) 2019. március 1.