Sascha Zverevhez képest a cirkuszi zsonglőr tanonc

Alexander Zverev, a világranglistán negyedik német teniszező az Australian Open második fordulójában a francia Chardy gyilkos, ötjátszmás küzdelemben győzött (7:6 (7-5), 6:4, 5:7, 6:7 (6-8), 6:1).

A Sascha becenévre hallgató 21 éves játékos, akiről azt írtuk, képességei alapján nagy valószínűséggel ő lehet az, aki a végleg letaszítja trónjáról a teniszvilágot évtizede uraló Federer-Nadal-Djokovics hármast, még ilyen kiélezett meccsen is képes olyan laza trükkre, amitől tátva maradt a szánk.

Íme a cirkuszi zsonglőröket idéző laza mozdulata:

Sascha securing his spot at the cool kid’s table 😎#AusOpen #sleepisfortheweak pic.twitter.com/vsNkDQxQA4

— #AusOpen (@AustralianOpen) 2019. január 17.