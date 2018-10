Bradyék fantasztikus meccsen rángatták vissza a földre a Kansast

San Franciscóban most mindenki ugyanarra gondol, de sajnos hiába

Óriási meccset játszott egymással az NFL legutóbbi játéknapján az eddig veretlen Kansas City Chiefs, valamint a New England Patriots, amely mindig megmutatja, hogy kár lenne leírni.

A találkozót a két irányító csatájaként harangozták be, az egyik oldalon az újoncként szenzációs számokat produkáló Patrick Mahomes, a másikon pedig az örökifjú Tom Brady dobálta a labdát a társaknak. Mahomes az első negyedben egyszer eladta a labdát, amit a New England ki is használt, Sony Michel szerezte a meccs első touchdownját.

Aztán Brady 17 yardos passza után Julian Edelman szerzett újabb TD-t, miközben a Kansas továbbra is csak mezőnygólra volt képes. Michel második TD-jével 24-9-re húzott el a Patriots, és az első félidő utolsó támadásánál Mahomes ismét rossz kézbe dobta a labdát, amit Duron Harmon halászott le az end zone-ban.

A második félidő elején aztán Mahomes megmutatta, miért csodálta őt eddig mindenki, 67 yardos passzával Kareem Hunt kocogott be, így a Chiefs visszajött a meccsbe.

A harmadik negyed abszolút a vendégeké volt, Tyreek Hill TD-je után már csak egy ponttal vezetett a Pats.

Aztán Hill révén már a Chiesfnél volt az előny, de ekkor jött Brady, aki nem talált célpontot, így ő futotta meg a TD-t. A rúgó Stephen Gostkowski révén 40-33-ra vezetett a New England, de a Mahomes, Hill kapcsolat harmadszor is touchdownt ért, így 40-40-nél hosszabbításra állt a meccs.

Hogy nem kellett ráhúznia a csapatoknak, arról Brady tehet, aki megtalálta Rob Gronkowskit, így Gostkowski 28 yardról rúghatott mezőnygólt, ami neki ujjgyakorlat. A New England a 43-40-es győzelemmel 4 sikerrel és 2 vereséggel áll, a Kansas öt diadal mellé begyűjtötte az első zakóját. Bradynek pedig ez volt a 200. győzelme az alapszakaszban.

A mezőny egyetlen veretlen csapata a Los Angeles Rams maradt, amely 23-20-ra nyert a Denver ellen.