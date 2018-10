Ennél rondábbat nem nagyon mondhat egy nő a másikra

A 8,3 millió dolláros pekingi női tenisztornán a US Open tavalyi bajnoka, az amerikai Sloane Stephens az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával találkozott az első fordulóban. Az első szettet rövidítésben nyerte Pavljucsenkova, majd a másodikban 5-2-re vezetett Stephens, amikor az orosz a jobb vállát fájlalva ápolást kért.

Az időzítés talán nem volt véletlen, Pavljucsenkova megpróbálta kizökkenteni Stephenst, aki el is vesztette a következő játékot, de 6:4-gyel behúzta a játszmát.

tephens a döntő játszma előtti pihenőnél szóvá is tette az ápolást, tiszteletlennek és nevetségesnek nevezte az oroszt, a székbíró lépett közbe, hogy lenyugodjanak a kedélyek.

Here’s the beef with Sloane and Pavs 😭😭😭😭 pic.twitter.com/lQnImgyGE1

— Jada (@JaMuzik) 2018. szeptember 30.