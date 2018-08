Andy Murray zokogott a győzelme után

Andy Murray bejutott a washingtoni Citi Open negyeddöntőjébe, miután háromszettes csatában nagy nehezen legyűrte a román Marius Copilt. A korábbi világelső sok nehézségen van túl, majdnem egy egész évet kihagyott sérülés miatt, ezalatt a 832. helyre csúszott a világranglistán. Ezek után idén júniusban a Queen’s Club-i tenisztornán az első körben kikapott, Eastburne-ben a második körben búcsúzott, Wimbledontól pedig visszalépett az utolsó pillanatban.

Mindezt azért érdemes felsorolni, mert jobban megértjük, miért szakadt fel a sírás Murrayben, miután végre legyőzte Copilt és egy ATP-versenyen nyert. Íme a megható jelenet:

No words, @andy_murray.

Just thanks for your emotions… 😍🙏#CitiOpen pic.twitter.com/w89E3sCzJg

— Tennis TV (@TennisTV) 2018. augusztus 3.