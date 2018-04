Mintha el lenne átkozva a brooklyni UFC-gála

Óriási tahóságot művelt a ketrecharcos, rá is fázott

Írtunk róla, hogy Conor McGregor és pár haverja mekkora balhét csaptak a UFC soron következő, brooklyni gálája előtt. Nem elég, hogy a két súlycsoportban is világbajnok ír a rendőrségen kötött ki (azóta már óvadék ellenében szabadlábon van), de többen is megsérültek (Michael Chiesa és Ray Borg), valamint a balhéban részt vett Artem Lobov is, akitől elvették a meccsét.

Azaz eléggé megtépázott lesz a felhozatal, amelynek a főmérkőzése Khabib Nurmagomedov és Max Holloway között lett volna. Csakhogy Holloway pénteken nem kapta meg az orvosi szereplést a bunyóra, úgyhogy őt végül Al Iaquinta helyettesíti.

A dolog érdekessége, hogy már Holloway is beugró volt, Tony Fergusont helyettesítette volna.

A főmérkőzésnek a könnyűsúly világbajnoki öv lesz a tétje. Ettől fosztja meg a UFC McGregort és ő emiatt csapta a balhét.

„Az övért megy a bunyó. Khabib az, akinek esélye van rá elnyerni, de ha Al győzne, akkor nyilván ő lesz a bajnok” – mondta Dana White a sajtótájékoztatóján az mmajunkie.com cikke szerint.