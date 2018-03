Óriási tahóságot művelt a ketrecharcos, rá is fázott

Meglehetősen érdekes véget ért két ketrecharcos, Drew Chatman és Irvins Ayala összecsapása. Ayala tűnt a nyerőnek, mert sikerült földre vinnie Chatmant, de az esés közben Ayala belefejelt ellenfele térdébe,

amivel gyakorlatilag saját magát ütötte ki.

Chatman viszont nem volt túl elegáns, az ölébe hullott győzelmet úgy ünnepelte meg, hogy ráállt fekvő ellenfele hátára, majd onnan szaltózott egyet.

So this happened after we went off air from #LFA36 last night. Thoughts? pic.twitter.com/WNlrNA9Za1

— AXS TV Fights (@AXSTVFights) 2018. március 24.