A Siófoknak van, a Fradinak nincs pénze minőségi légiósokra

A Fradi női kéziseinél nem lesz több légiós, jövőre is négyben maximalizálták a külföldiek számát, mondta a Ferencváros operatív igazgatója, Nyíri Zoltán a Sport TV Mai helyzet című műsorában.

Nyíri példaként a Fradi fiatal magyar válogatott reménységét, Háfra Noémit hozta fel, mondván, ő sem robbanhatott volna úgy be, ha több légiós van a csapatban.

A hétvégi női kézilabda Magyar Kupa négyesdöntőjében Elek Gábor csapata mellett a Győr és a Siófok is ott lesz. A szombati első elődöntőben a címvédő FTC a rengeteg sérüléssel bajlódó Győrrel találkozik majd. A Fradi női csapatával kapcsolatos tervek és a lehetséges erősítések is szóba kerültek.

Az ellenfelek közül a Győr már régóta a világelitből igazol, de Siófok is egyre több légióst alkalmaz, a Vardar Szkopjéból is szerződtetett játékost, az FTC viszont nem ült fel erre a hullámra.

A Ferencváros nem fog 6-7-8-10 légióssal felállni, most is csak négy légiósunk van. Nem mondom még el a jövő évi keretet, mert Elek Gáborék még dolgoznak rajta, de most sem lesz több, mint négy légiós. A Ferencváros a magyar válogatott és a magyar kézilabda érdekeit tartja szem előtt