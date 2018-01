A hátán csúszva fejelt pontot érő gólt

Egy litván sportújságíró, Aurimas Adomaitis elég rendhagyó videót osztott meg a Twitteren. A Spartakos és a Sirvintos játszott egymással a helyi futsalbajnokságban, 6-6 lett a vége, a Spartakas az utolsó percben egyenlített.

Na, de milyen góllal!

A találatot szerző játékos átesett az egyik védőn, már a hátára fordulva csúszott a kapu felé, csakhogy a csapattársa középre lőtte a labdát, ami a földön fekvő Artur Semaskos fejéről a kapuba pattant.

One of the most awkward goals scored in #futsal. With this goal FK Spartakas managed to get a 6:6 draw against FK Širvintos on the last minute of the game. #Lithuania pic.twitter.com/W35N0cGpDB

