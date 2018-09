Karafiáth: Nem, nem csak a lányokat gyilkolja a HPV

Mentsd meg a gyereked életét! Vidd oltani!

Karafiáth: Orbán már a saját embereit is kinyírja

A Valódi Egyenlőségért Civil Társaság az alapvető jogok biztosához fordult, hogy a HPV elleni védőoltás a tizenkettedik életévüket betöltő fiúk számára is elérhető legyen. Az indoklásban kiemelik, hogy a vírus nem csupán méhnyakrákot okozhat, hanem egyebek mellett végbélnyílást érintő rosszindulatú elváltozásokat, feji, nyaki daganatokat is. (Pár éve bejárta a sajtót Michael Douglas vádja Zeta-Jones felé, miszerint igenis a férfiak is veszélyeztetettek.)

Szörnyű a tény, hogy a felvilágosítás ellenére folyamatosan emelkedik a HPV-vel fertőzöttek száma. És ami a legdermesztőbb: hiába igyekeznek eloszlatni a vírus körüli tévhiteket, azok mégis makacsul tartják magukat.

Először is: a vírusnak egyáltalán nem csak a szexuálisan aktív emberek vannak kitéve. És nem csak a nők. És nem, a HPV nem azonos a rákkal, hiszen akkor a lakosság nyolcvan százaléka rákos lenne, a felmérések szerint ugyanis az emberek négyötöde megfertőződött már, csak éppen a többség immunrendszere legyűrte a kórt.

A HPV csókkal is terjedhet, több szervünket megtámadhatja, évekig képes lappangani tünetmentesen a szervezetben, de közben is szépen adjuk tovább.

A HPV-től létrejött méhnyakrák esetét szoktam felhozni arra, hogy nem, könyörgöm, a rák nem lelki betegség. Egyfelől nem tudjuk, a többség mitől betegszik meg, másfelől olykor igen konkrét tényezők idézik elő, például bizonyos típusú tüdőrákok esetén az azbesztnek való tartós kitettség, vagy például Csernobil térségében a folyamatos nagy sugárdózis. Persze ilyenkor mondják a „lelkiek”, hogy de hát nem mindenki kapja el, csak akinek lelki baja volt. Nos, gyakorlatilag mindenkinek van lelki baja. Azt persze nem vitatom , hogy az immunrendszerünk általános állapota függ a kedélyünktől is. De az a szimplán áldozathibáztatásba hajló felvetést, miszerint, ha megbetegszünk, gyötörjön a bűntudat is, súlyos hiba.

A HPV rendellenes sejtosztódást idézhet elő többek között szeméremtesten, péniszen, szájüregben, olykor szemölcsökkel kísérve. A nőgyógyászati szűrővizsgálat nem mutatja ki, meglétének ellenőrzését külön, szerencsére térítésmentesen kérhetjük. Gyógyszer nincs ellene, csak az oltás. Persze épp itt ne lennének hangosak ez ellenzők? Akik tudnak az úgynevezett eltitkolt következményektől, akik szimplán az oltáslobbit látják minden mögött. Akik kivont karddal terjesztik az igét, miszerint „más is okoz méhnyakrákot” meg az oltás korai menopauzához vezet, stb. Mindezt anélkül, hogy kicsit is tájékozódnának. Ez a típus inkább hagy vagyonokat kineziológusnál, homeopatánál, biorezonanciával dolgozó gurunál, nehogy a nagy gyógyszercégek áldozata legyen.

És inkább nem igényli gyermekének az ingyenes oltást.

A lányának, mert, ugye, egyelőre csak lányok kaphatják. Holott, mint hangsúlyoztam, mindkét nemnél előfordulnak megbetegedések, a fiúk, férfiak oltása ugyanolyan fontos lenne. Ideje lenne felszámolni azt az általános macsóságból fakadó szemlélelet, hogy a védekezés is inkább a lányok ügye. Hogy magára vessen a lány, a nő, ha nem figyelt.

Az persze szuper, hogy egyáltalán van HPV-oltás, és remélem, hatásos lesz a sok kiabálás, hogy kiterjesszék azok körét, akiket védeni kellene. Tán az lenne a legmegnyugtatóbb, ha általánosan kaphatnánk vakcinát, nagyobb támogatással, hiszen most az ára igencsak borsos.

Kedves anyukák, ne kockáztassák a gyerekük életét. Nyáreleji hír volt, a 2017-18-as tanévben tízezer lány szülője nyilatkozott úgy, hogy nem kéri az oltást. Miközben évente csaknem másfél ezer nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, és az esetek kilencvenkilenc százalékánál kimutatták a HPV jelenlétét. Az ingyenes oltás még csaknem két hétig, szeptember tizenkettedikéig igényelhető. Reméljük, hamarosan nem csak a lányok számára.

Kiemelt kép: Thinkstock