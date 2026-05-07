Ha ezt látod a paradicsompalántán, azonnal be kell avatkozni

A zöldségpalántáknak a kiültetésük utáni időszakban is nagy szüksége van tápanyagokra, melyek egy része akár a talajon keresztül, szerves vagy műtrágya formájában is adható számukra még az ültetés előtt, írja az Agrofórum.

A növényeknek, jellemzően a paradicsomnak és a paprikának általában két hét szükséges ahhoz, hogy begyökeresedjenek, látható fejlődésüket is megkezdjék. A gyökerek növekedését foszfortartalmú tápoldat adagolásával tudjuk elősegíteni, főként fontos ez hűvösebb tavaszokon. A fejletlen, kisebb méretű gyökerekkel a hideg talajból a növény a foszfort csak nehezebben képes felvenni, annak ellenére is, ha a talajban elegendő mennyiség áll rendelkezésre. A foszforhiány a növényeken gyorsan megmutatkozik, hiszen a levelek, levélerek kisebb-nagyobb mértékű lilulása tapasztalható meg.

A későbbi időszakban, amikor a gyökerek növekedési üteme már mérséklődik, a zöld növényi részek fejlődése, így a föld feletti részek növekedése kerül előtérbe. A gyors növekedés idején a növény nitrogénigénye fokozódik, melynek hiányakor az alsó levelek gyors sárgulását, idővel pedig akár lehullását tapasztalhatjuk meg.

A sárgulás oka azonban nem mindig a nitrogénhez köthető, hiszen más tápelemek hiánya, de az abiotikus körülmények nem megfelelően alakulása is okozhat levélsárgulást.

Dr. Csorba Virág kertészmérnök, növényorvos szerint a kálium hiánya az alsóbb, idősebb levelek csúcsi irányából induló sárgulás formájában mutatkozik meg, a levélnyél felől induló sárgulás pedig a magnézium hiányára utal. A legfelsőbb levelek sárgulása, súlyos esetben akár szinte kifehéredése, a vashiány tüneteit mutatja.

A tápoldat rendszeres használatával (heti, kétheti) a hiánytünetek jó eséllyel kerülhetők el, kialakulás esetében mindenképp ajánlott használatuk.

Napos időben kisebb töménységgel, míg borult időjárásnál pedig töményebb tápoldattal is dolgozhatunk, de főként az esti órákban javasolható kijuttatása, így a levélperzselés elkerülésének esélyét is csökkenthetjük.