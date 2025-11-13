A koreai szépségfilozófia nyomában – a Rossmann elhozza a K-beauty élményt a mindennapokba

A Rossmann a Koreai Kulturális Központ és a KOTRA Budapest, a Koreai Köztársaság Nagykövetségének kereskedelmi képviseletével közösen szervezett eseménye során a vendégek részt vehettek a Koreai Kulturális Központ tematikus tárlatvezetésén és a K-Comics World koreai képregény-kiállításán is, miközben testközelből ismerhették meg a legújabb koreai szépségápolási trendeket, márkákat és élményeket.

Az esemény megnyitásaként Szimeiszter Éva, a Rossmann beszerzési vezetője mellett Mr. Lee Sung Hun, a KOTRA Budapest igazgatója és Mr. Kim Byung Wook, Project Manager, a Koreai Kulturális Központ képviseletében osztott meg néhány gondolatot a résztvevőkkel.

A program részeként számos interaktív állomás várta a látogatókat: K-beauty tanácsadás, személyre szabott rutin-összeállítás, sminkfrissítés, edukációs standok termékajándékokkal és különböző játékokkal.

A látogatók olyan ikonikus és feltörekvő márkákat ismerhetnek meg közelebbről, mint a Unleashia, Seoul 1988, Skin1004, Coxir, HaruHaru, PURITO, Kundal, Medicube, Hidehere, Bergamo, Frudia, Doori, Beauty of Joseon, TirTir vagy az Isana K-Beauty – és még sok más, a koreai bőrápolás világát meghatározó márka.

„A koreai szépségápolás nemcsak egy trend, hanem egy tudatos, rétegzett és élményalapú szemlélet, amely a bőrápolás szeretetét tanítja újra. Nagy öröm számunkra, hogy a Rossmann üzletekben ez a különleges világ is elérhetővé válik a magyar vásárlók számára” – mondta el Szimeiszter Éva a Rossmann beszerzési vezetője.

„Ezzel az eseménnyel szeretnénk még közelebb hozni a K-beauty márkákat és filozófiát a hazai közönséghez, és bemutatni, hogy a Rossmann nemcsak követi, hanem formálja is a szépségápolás jövőjét” – tette hozzá.

10 fotó

A Rossmann célja, hogy a K-beauty termékek iránti érdeklődést ne csak kiszolgálja, hanem edukatív, hiteles módon támogassa is: az eseményen a márkák hazai forgalmazói személyesen találkozhattak a szakmai újságírókkal és influencerekkel, így az élmények és tudás rajtuk keresztül hitelesen juthat el a fogyasztókhoz.

A kezdeményezés kulturális vonatkozása sem elhanyagolható – a helyszín és a program révén a vendégek autentikus dél-koreai kulturális élménynek is részesei voltak, ami segít mélyebb kötődést kialakítani a márkák, a filozófia és a szépségápolási szokások között.