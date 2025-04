Balkonból is lehet kényelmes nappali, a nyugati tuják leáldozóban vannak és újra népszerűek a kerti törpék

A nagy falat: a kerti bútorok

Mielőtt persze nekiállnánk festegetni a kerti dekort, érdemes előbb képbe kerülni, milyen menő kerti bútorok közül válogathatunk 2025-ben. A trendekkel kapcsolatosan Abonyi Péter, a Praktiker kerti- és balkonbútorok szakértője azt mondta, a hagyományos növényi rattanbútorok helyét a jóval tartósabb műrattan vette át, illetve a különböző anyagok kombinációja. Mint például egy fémszerkezetű szék, műrattan ülőfelülettel és vászon párnával, mellette egy szintén fémszerkezetű asztal, rajta egy üveg- vagy gránithatású lappal.

6 fotó

A fémszerkezetű (acél, alumínium) bútorok, noha valamivel drágábbak, azért is jelentenek jó megoldást, mert jóval hosszabb távra lehet velük tervezni. A Praktiker szakértője a workshopon arról beszélt, hogy a bútorválasztásnál vegyük figyelembe a pénztárcánk mérete mellett, hogy hova akarjuk elhelyezni a bútort, mennyi helyünk van, mennyire kitett az időjárási viszonyoknak.

Rengeteg féle garnitúrát lehet ma már vásárolni, mindenki megtalálhatja az ízlésvilágához és pénztárcájához illőt. A multifunkcionalitás egyre népszerűbbé vált az elmúlt években, ami nem csak abban jelentkezik, hogy sok bútor összecsukható, vagy például állítható háttámlájú, hanem olyan kanapé is kapható, ami sarokkanapéként, de két külön kanapéként is tudnunk használni, épp mire van szükségünk.

Noha ma már a napfény és az eső szempontjából is nagyon tartós bútorokat vásárolhatunk, az időjárási viszonyok szempontjából felhívták a figyelmet egyrészt arra, hogy nagyon hasznosak lehetnek a napernyők, ma már manuális, motorral, de akár még esőérzékelővel ellátottat is kapni. Másrészt, hogy ha hosszú távon gondolkodunk egy kerti bútorban, akkor érdemes pár percet rászánni, hogy lefedjük, vagy valamilyen tárolóhelyre elrakjuk a kinti dolgainkat, ha hosszabb távra elmegyünk otthonról vagy beköszönt a hidegebb idő.

A színeknek pedig csak a fantáziánk szabhat határt, mostanában a fekete, a szürke, az antracit, illetve a bézs és a világos színek a legkeresettebbek.

A workshopon azt is elárulták, egy-két új színes párnával teljesen új érzetet kelthet a kerti oázisunk.

A lefedés a grillek esetében is fontos, emelte ki Abonyi Péter, amelyekkel kapcsolatosan elmondta, az utóbbi években egyre divatosabbakká váltak a kompakt, tojás alakú modellek, mivel sokkal kisebb helyet foglalnak, mint a hagyományosabb modellek, sokszor lenyitható oldalsó tartórésszel vannak ellátva, és rengeteg funkciójuk van, akár grillcsirkét is lehet bennük sütni.

A Praktikernél Balkon Bistro név alatt külön a kis, 5-5,5 négyzetméteres balkonnal rendelkezőkre is gondoltak, olyat bútorszetteket kínálnak, amelyek kis helyen elférnek, jellemzően összecsukható székekből, asztalból állnak, ami még egy példa az egyre divatosabbá váló multifunkcionalitásra.

A kerti bútorokon innen, az agyagcserepeken túl

A bútorok mellett többféle kerti dísszel, lámpával, figurával újíthatjuk meg a kertünket, teraszunkat, balkonunkat.

Visszacsempészve a gyerekkort, újra egyre népszerűbbek a kerti törpék – árulta el Füzesi Melinda, a Praktiker növény-, növényápolási szakértője. Régebben nem volt olyan jó a PR-juk – ahogy a mókusokkal szemben a patkányokkal kapcsolatban szokták megemlíteni –, de a workshopon elhangzott, ma már nem csak a piros sapkás, zöld pulcsis, túldekorált manók kaphatóak, elképesztő mennyiségű lehetőség áll rendelkezésre, ami abban is segít, hogy a kertünkbe megfelelőt válasszuk ki. Ma már kapni olyanokat, amelyeknek váltani lehet a sapkáját, ruháját, illetve, nem is csak a régi, szakállas, sapkás törpék léteznek, megjelentek a letisztultabb díszítésűek, vagy akár a fiatalabb karakterek is.

Ahogy megjelentek a műfűvel borított figurák, például nyulak, kutyák, vagy újabban akár az egészen terjedelmes elefánt, oroszlán. Messziről úgy néznek ki, mint a megmetszett bukszusok, de azokkal szemben nem kell folyamatosan visszanyírni, permetezni.

Bizonyos darabok a díszítésen kívül valamilyen plusz funkcióval is fel vannak szerelve, például kaspóként, fényforrásként is funkcionálhatnak.

Ha pedig a műfűnél tartunk, a műnövények mára már „átverésig” igazinak tűnnek. A ma kapható darabok egy jelentős része ráadásul könnyen tisztítható, a zuhany alá be lehet őket rakni, de terjednek már a viaszosabbnak tűnő portaszító anyagúak is. A műtulipánok ettől a viaszos hatástól például még élethűbbeknek is tűnnek.

Az élő növényeknél sok szempontot figyelembe kell venni, javasolta a Praktiker szakértője: az elhelyezkedést, a benapozottságot, az időjárási viszonyoknak való kitettséget, és nem utolsósorban a kert méretét, illetve, hogy mennyit szeretnénk vele foglalkozni, és mit szeretnénk, csak díszt, vagy a funkcionalitása is fontos, például egy magaságyásban szeretnénk zöldséget termeszteni.

Haszonnövények esetében ajánlott, hogy nagyobb területünk, magaságyásunk (ebből is kapható ma már nem csak fa, hanem különböző színű fém, műanyag is) legyen hozzá, több odafigyelést is igényelnek. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, aki most kezdene neki, a palántázással se késett még el igazán, de a paradicsommal azért érdemes igyekezni.

A földválasztásnál hobbikertészként az általános virágföld, tápoldattal kiegészítve, tökéletes megoldás lehet a szobanövényeknél, dísznövényeknél. Egynyári balkonnövények, zöldségpalánták esetében a balkonföld, palántaföld, muskátliföld is megfelelő. A haszonnövények esetében is jó a balkonföld, mert hasonló szerkezetű föld, csak a tápoldatról sem szabad mellette megfeledkezni. Nem árt esetleg, ha indítótrágyát tartalmazó földet használunk, az segíti a gyökeresedést, ezzel egy betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenállóbb növénynek örülhetünk.

Füzesi Melinda arra is felhívta a figyelmet, ha olyan növényünk van, amely a savas közeget kedveli, akkor próbáljuk is nekik ezt biztosítani, ugyanis például a hortenzia virága csak ebben az esetben lesz szép kék virágú, a bogyósgyümölcsök pedig igazán ízletesek.

Talajjavítás csak abban az esetben szükséges, de akkor egy-két évente, ha alapvetően egy nagyon agyagos földdel kell dolgoznunk.

A Praktiker szakértője arról is beszélt, hogy a dísznövény-trendek azt mutatják, a nyugati tuják leáldozóban vannak, egy gombabetegség ugyanis nagyon sokra átterjedt, a keleti tuják, viszont más habitusúak, szellősebbek, ezért továbbra is népszerűek. Már ha mindenképpen tujában gondolkozunk, de a hamis ciprusok is egyre elterjedtebbek.

Megfigyelhető a mediterrán növények népszerűségének felfutása is. Az olajfákat, leándereket, pálmaféléket már akár télen is kint lehet hagyni, a melegedő éghajlat miatt ugyanis az igazán kemény tél is csak rövid idejű Magyarországon. Nem árt azért fagyvédő szövettel, fóliával betakarni ilyenkor őket, ezek akár 10-12 fokkal melegebb mikroklímát biztosítanak a növényeknek.

A mediterrán növényekkel kapcsolatosan azonban érdemes figyelembe venni, hogy elég tájidegenek tudnak lenni, mint a banánfák a haszonnövények közelében. Érdemesebb inkább őket konténerekbe ültetni, és a terasz vagy a fal mellett elhelyezni, ahol jobban mutatnak.

Ha télre mégis bevittük a növényeket, hamarosan, még ha idén ez a tavalyinál később is jön ez az idő el, kirakhatjuk őket, mikor az éjszakai fagyok is végleg megszűnnek.

A workshopon a kerti lámpák is szóba kerültek. Mikor keresgélünk, érdemes olyat választani, amelyet egy burkolat fed, és belülről világít kifelé, kevésbé bántja a fény a szemünket. A választásnál azt is érdemes figyelembe venni, hogy mire akarjuk használni, hogy terelje az utat – ilyen esetben a földbe leszúrható szolárlámpák elégségesek –, vagy látni is akarunk mellette. Ilyen esetekben a fényfüzérek a megfelelőbb megoldások a sűrűbben elhelyezkedő fényforrások miatt.

De vásárlás előtt mindenképpen nézzük meg, milyen fényerősséggel rendelkezik az adott lámpa.

A régiből így lesz új – Ragadjunk ecsetet!

A Praktiker márciusi workshopján arra is volt lehetőség, hogy a kertünk, balkonunk felfrissítésére agyagcserepet vagy fa balkonládát fessünk le, ehhez részletes segítséget is adtak.

7 fotó

Az első lépés az előkészítés. A virágcserepek esetében, azt jelenti, hogy töröljük le róla a szennyeződéseket, a balkonládák esetén nem árt megcsiszolni a felületet ott, ahol le akarjuk majd kenni. Már csak azért is, mert ha a festékes dobozba belekerül a szennyeződés, tönkremegy a festék. Illetve, közvetlenül a dobozba ne öntsünk oldószert, vizet, hanem előbb öntsük ki egy másik edénybe és úgy hígítsuk.

Hogy mivel hordjuk fel a festéket, arra tökéletes az akrilecset, mivel univerzális, így minden festék esetében jól használható.

A Praktiker workshopján elhangzott, nem csak a megfelelő festék, a megfelelő eszköz is kulcsfontosságú.

Legalább 30 százalékban a jó szerszámválasztáson múlik a tökéletes eredmény

– mesélte Bödő Attila a Trilak alkalmazástechnikusa.

Dekorációnál a tengeri szivacs is jó barátunk lehet. A szivacsra egy minimális festék felhordásával nagyon impozáns eredményt kaphatunk.

Érdemes egyébként, akár lazúr- akár takarófesték esetén két rétegben lefesteni az adott virágtartó tárgyunkat, akkor ad teljes fedést. Ha már volt rajta korábban egy alapozó festés, lehet csíkos lesz az eredmény, és egy harmadik réteget is fel kell vinnünk a cserepünkre, ládánkra, hogy homogén eredményt kapjunk. Fontos, hogy mielőtt egy következő réteget felvinnénk, az előző száradjon meg. Rá is lehet gyorsítani erre a folyamatra egy hajszárítóval is akár.

8 fotó

Ha marad festék (hígítás nélkül), az sem gond, lezárva, fagymentes, fénytől védett helyen éveken keresztül eláll. Érdemes észben tartani azt is, hogy nagyon gyorsan beszáradnak az ecsetek, a festőhengert viszont akár napokra is otthagyhatjuk vízben, de az is jó megoldás lehet, hogy belerakjuk egy nejlonzacskóba, akkor a saját párolgása miatt nem szárad be.

De milyen színt használjunk?

A természetes földszínek örök slágerek, de idén nagy népszerűségnek örvend a mályva és a sötétlila. A kávés színek pasztellszínekkel párosítva, amivel az is szerencse, hogy könnyű beépíteni a már meglevő kerti berendezésünk közé.