Metszés, permetezés, vetés: ezek a kötelező kerti feladatok márciusban

Nemcsak a naptárat tekintve, hanem az időjárás alapján is kijelenthető, hogy itt a tavasz, ami egyben azt is jelenti, hogy itt az ideje elvégezni bizonyos kerti munkákat. Az Agrárszektor összeszedte, hogy milyen feladataik vannak márciusban a kertes házban élőknek.

Először is ellenőrizzük kerti szerszámainkat, és ami hiányzik, pótoljuk, ilyenkor jó akciókat lehet kifogni. Érdemes olyan szerszámokat választani, amelyek ergonomikus markolattal rendelkeznek, hogy hosszabb munka során is kényelmesek maradjanak.

Ha ezzel megvagyunk, akkor a legfontosabb teendő kora tavasszal a gyümölcsfák, díszfák, díszbokrok, szőlőoltványok és rózsatövek ültetése. Ilyenkor van itt az ideje a metszésnek is, különösen az idősebb, termő gyümölcsfák esetében. A lap cikke szerint koronaritkítás során el kell távolítani a sűrűn álló, egymást keresztező ágakat és vesszőket, hogy a fa minden része elegendő napfényhez jusson, ezáltal pedig jobb termést hozzon. A tél végi lemosó permetezés a gyümölcsfák és bokrok esetében akkor is ajánlott, ha valaki az év többi részében nem alkalmaz növényvédő szereket.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a metszés során keletkező levágott vesszők hasznosíthatók a kertben. A zöldhulladékot elszállíttatjuk vagy komposztáljuk is. Ha rendelkezésünkre áll ágdaráló, a feldarabolt ágakból készült mulcsot visszaszórhatjuk a fák tövéhez, ami talajtakaróként szolgál, és korhadás során tápanyagokat juttat vissza a talajba.

Vannak olyan zöldségek, amiket már el is lehet vetni. Ilyen a zöldborsó, a sárgarépa és a petrezselyem is. Ilyenkor jön el a vöröshagyma dughagymáinak és a fokhagyma gerezdjeinek ültetési ideje is, írja az Agrárszektor.

A virágok gondozására is nagyobb figyelmet kell szentelni márciustól. A fagymentes helyen teleltetett növényeket, mint például a leandereket, fokozatosan szoktassuk vissza a szabadba, hogy elkerüljük a hirtelen hőmérsékletváltozás okozta stresszt.

Végül, de nem utolsó sorban a gyep gondozását is kezdjük el, kezdésként távolítsuk el róla a lehullott lombot és egyéb téli maradványokat. Amint a fű növekedésnek indul, és az időjárás, valamint a talaj állapota is megfelelő, alaposan gereblyézzük át a gyepet lombseprűvel, hogy biztosítsuk a megfelelő szellőzést és elkerüljük a rothadásos betegségeket.