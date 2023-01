Lángokban áll a ház egy ingatlanhirdetés fotóin

Mike Thakur vállalkozó vásárolta meg azt az öt hektáron elterülő birtokot és a rajta lévő házat az amerikai Franklin városában, amelyről úgy került fel a Zillow ingatlanközvetítő portálra egy kép, hogy az lángokban állt, írja a BBC.

A villát 1.49 millió dollárért kínálták. A leírásban a korábbi tulajdonos azt írta, egy tragikus tűzeset miatt került eladósorba.

Az angliai származású Thakur és felesége régóta keresett egy új ingatlant Nashville környékén, amikor belebotlottak a Twitteren is futótűzként terjedő hirdetésbe, amit több mint egymillióan osztottak meg csak ezen a platformon.

A férfi a BBC-nek arról beszélt, olyan házat kerestek, amit fel tudnak újítani. Hozzátette, abban nem biztos, hogy ekkora munkát szerettek volna a nyakukba venni, de végül vállalták a kihívást.

Azt nem árulta el, hogy végül mennyiért vették meg a birtokot.

