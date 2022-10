Kinézett az ablakon, cápa úszkált a szomszéd udvarán

Több mint 15 millióan látták már a Twitteren azt a felvételen, melyen jó eséllyel egy cápa vergődik egy floridai ház elöntött udvarán.

Az amerikai partokat a hét közepén érte el brutális erővel az Ian hurrikán, helyenként hatméteres hullámokat verve a tengeren. Ennek következtében több helyen áradások voltak, teljes utcákat és városrészeket temetett maga alá a víz.

A közösségi médiában Dominic Cameratta tett közzé egy videót arról, hogy a szomszédja udvarán egy méretes cápa úszkált. Úgy becsüli, több mint egyméteres lehetett az állat.

Természetesen rögtön szakértők bevonásával kezdték el vizsgálni a képsorokat, de egyértelmű következtetéseket nem lehet belőle levonni. Az valószínű, hogy tényleg egy cápa, feltehetően egy fiatal példány látható a videón, de ezt az amatőr felvételről nehéz megállapítani.

Abban azonban megvan az egyetértés, hogy ha valóban cápáról van szó, akkor az egy patakon, majd egy tavon keresztül került a ház udvarára, amikor a tó kiöntött a vihar miatt.

My buddy just sent me a video of this this shark swimming down his back yard in Fort Myers 😂#hurricane #Ian #HurricaneIan pic.twitter.com/kLon2z3F8Q

— THE Alex (@TruthsBeTolds) September 28, 2022