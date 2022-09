Levideózták, ahogy a hurrikán által vert hullámok átszakítják a társasház ajtaját

Az Ian hurrikán helyi idő szerint szerint szerdán délután 3 órakor érte el Florida délnyugati partját 4-es erősségű hurrikánként, óránként 250 kilométeres sebességű széllökésekkel. Ez volt minden idők negyedik legerősebb hurrikánja, amely elérte Floridát. A vihar csütörtök reggelre északkeleti irányban vonult végig Floridán, miközben trópusi viharrá szelídült, ugyanakkor a vihart kísérő özönvízszerű esők árvizeket okoztak.

Az infrastruktúra rendkívüli mértékben károsodott, viszont vészhelyzet ide vagy oda, a katasztrófa döbbenetes pillanatai volt, aki így is megörökítette.

Radu Mariginean a floridai Naples városában rögzítette, ahogy a társasház bejárati ajtaján mindent elsöprő erővel áttör a víz és ellepi az alsó szintet.

A videót felesége, Alexis tette közzé a Twitteren. A Storyful megkeresésére később arról beszélt, férje azért állt a folyosón, mert a tűzjelző beriasztott az épületben.

– emlékezett vissza.

Az eredeti posztnál egyébként megjegyezte, hogy férje jól van, csak a cipőit vesztette el az eset során.

Door buckled in from water pressure in Naples, FL. This happened to my husband, he is OK. Lost his shoes. #hurricaneian pic.twitter.com/LZRtNsPrAu

— Alexis (@comfy_goat) September 28, 2022