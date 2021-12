Szépségápolási ajándéktippek, melyekkel bármelyik nőt boldoggá lehet tenni (x)

„Egy nő legyen mindig nett!” – mondták régen és igaz most is. A szépségápolás nincs életkorhoz és nincs évszázadhoz kötve, legfeljebb a praktikák bővülnek, a technológiák és eszközök által a lehetőségek gyarapodnak. A női testet és lelket ápoló, szépítő eszközök pedig mindenkor jó ajándékok.

Ha a szilveszteri készülődésre gondolsz, akkor látod magad előtt, amint a család nőtagjai körmöket csinosítanak, hajat bodorítanak vagy vasalnak, sminkelik magukat a tükrös fésülködőasztalkánál, parfümöt szórnak a csókra vágyó nyakszirtekre, majd ünnepi ruhát öltve csillogóan megérkeznek. Megérkeznek a nappaliba, a házi buliba, az étterembe, az estélyre vagy a bálba – bárhol is ér minket az éjfél, az új év első napján a leghálásabb segítőtárs az ébredésben egy finom, vérpezsdítő masszázs.

Az elképzelt készülődés első kelléke lehet ez az Elektromos körömcsiszoló gép, amely otthoni manikűrözésre és pedikűrözésre egyaránt professzionális eszköz, de ha rákap az ember lánya, és a többi családtagnak is ápolt körmöket varázsol, még egy új szakma kezdő lépése is lehet ez az ajándék. A berendezés fordulatszáma szabályozható, forgásiránya változtatható és a csiszolófejkészlet megadja a lehetőséget, hogy a körömápolás minden mozzanatán végig lehessen menni.

Miután a körmök megszépültek és új fényükben tündökölnek, el lehet kezdeni a hajszárítást, hajformázást. Azok a nők, akiknek félhosszú vagy hosszú és egyenes vagy enyhén hullámos hajuk van, egy ilyen Hajgöndörítő a megváltást jelentheti az ünnepi szépülés során. Mert nem tart órákig a hajgöndörítés, mert a szabályozható időtartamnak és hőfoknak köszönhetően nem kell másodpercenként nézegetni, hogy vajon göndör-e már vagy esetleg elégett-e a hajfürt. A hajgöndörítő gyorsan felmelegedik, a hajtőnél beletett tincset beszippantja, és pár másodperc alatt a beállításoknak megfelelő göndörségűre és irányba bodorítja. A kerámia bevonat védi a hajat a hő okozta károktól, hogy ne csak egy éjszakára legyen csodás a hajkorona.

Az arcápolást hangulatossá, az ünnepi smink elkészítését pedig – nem csak romantikus regénybe vagy filmbe illővé, de – kényelmessé is teszi egy Tükrös fésülködő asztal. A párnázott széken ülve, az ovális tükörbe nézve minden nő még lelkesebb örömmel látja magát, mert egy különlegesebb, királylányosan előkelő érzetet ad a stílusos, dombormíves környezet. A tükrös fésülködő asztalka fiókjaiban jól elrendezhetőek a krémek, a sminkeszközök és az ékszerek.

Miután a nagyi, anyu vagy a család legifjabb nőtagja megszépült, és az est ragyogó fényévé váltak, a másnapi regenerálódásnak elengedhetetlen kelléke egy Elektromos arcmasszírozó, amely életre hívja az elnyűtt vonásokat, hogy megújuljanak, hogy az apró ráncok, az elaludt barázdák kissé kisimuljanak, és hogy a hosszúra nyúlt estétől és esetleg sminktől fénytelenné vált orcákat üdévé varázsolják. Az elektromos arctisztító vibrációs feje segít egyenletesen bedolgozni a tisztító gélt, a hidratálókrémet vagy az arcradírt is a bőrbe. Finom masszírozásával támogatja az arcbőr mikrokeringését és sugárzóan sima arcot eredményez.

A pihentető másnap fénypontját az Elektromos masszázspárna használata jelentheti. Kilazítja az izmokban felmerülő feszültséget, átmozgatja, módszeresen masszírozza a problémás területeket, amennyiben a megfelelő helyen, testrészen használja az ember. A többség a nyak és deréktájék masszírozására alkalmazza, de a gerincvonalon bárhová elhelyezve vagy a karokon is érezhetően hatásos az állandóan felmerülő, izomfeszültség okozta fájdalmak enyhítésére. A masszázspárna hordozható, nyolc beépített masszázsfeje különböző irányokba tud forogni, gumis pántjával székre és ülésre is lehet rögzíteni, hálózati adapterével pedig használható otthon vagy irodában is, de a szivargyújtó csatlakozóval akár az autóban is bevethető.

Ha a nő boldog, körülötte mindenki boldog. Mindezekkel a csodás nőknek szóló ajándékokkal bármelyik nagymamát, anyát és lányt jókedvre lehet deríteni, de a masszázspárnát biztosan örömmel használná a legtöbb férfi is. Derűs karácsonyi ünnepeket mindenkinek!