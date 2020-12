Hasznos ajándékok karácsonyra óriási kedvezménnyel! (x)

Ne maradj le az év végi akciókról: minőségi Ambition Maestro és Bosch termékek akár 50% kedvezménnyel az Auchan promóciójában!

Minőségi terméket vásárolni mindig jó befektetés. Többek között ezért is érdemes részt venni az Auchan év végi promóciójában, ahol akár 50% kedvezménnyel szerezhetsz be kiváló minőségű háztartási és barkácseszközöket.

Ajándékozz minőséget!

Az akcióban két márka is megtalálható. Ismerd meg jobban a Bosch és az Ambition háztartási és barkácseszközeit:

– Az Ambition portfóliója edényeket, késeket és számos konyhai eszközt tartalmaz. Ha mindened a főzés, és a funkcionalitás mellett értékeled a szép kialakítást is, akkor ez a te márkád! Az Ambition Maestro egy egyedülálló kollekció, amelyet séfek professzionális eszközei ihlettek egy igazán felkészült konyhához. Ezeket az termékeket jelenleg csak az Auchan kínálatából tudod beszerezni.

– A Bosch háztartási eszközei már több mint 150 éve folyamatos fejlesztés mellett készülnek, kompromisszummentes minőséget, tökéletes használati élményt és meglepően egyszerű megoldásokat biztosítanak, hogy megkönnyítsék a mindennapok teendőit.

– A Bosch barkácseszközökkel öröm a munka. A kínálatban biztosan megtalálod a legmegfelelőbb készüléket, legyen szó akár precíz méréstechnikai termékekről vagy többfunkciós eszközökről.

Így vidd haza őket kedvezményesen!

Az Auchan áruházakban történő vásárlások során minden elköltött 2 000 Ft után 1 db matricát kapsz hagyományos módon vagy digitális matricaként Bizalomkártyádra. Digitális matricagyűjtés esetén 10 helyett 5 matrica is elég az akár 50%-os kedvezmény igénybevételéhez.

De mi is az a Bizalomkártya?

A Bizalomkártya az Auchan törzsvásárló programja. Kártyát az áruházak vevőszolgálatán vagy online tudsz igényelni. A programban Bizalompontokat gyűjthetsz, melyet a későbbi vásárlások során felhasználhatsz fel. Bizalomkártyásként hétről hétre más kedvezmények várnak digitális kuponok formájában, melyeket az online Bizalomkártya profilodból tudsz aktiválni. Ezután már csak használnod kell a kártyádat a vásárlás során és automatikusan részesülsz a kedvezményben.

A hűségprogramok keretein belül a vásárlásaid után kapott matricákat digitális formában is gyűjtheted, hogy aztán egyszerűen váltsd be őket a kiszemelt termékekre – mint most, amikor konyhai- és barkácseszközök várnak rád!

A digitális matricák beváltásának határideje 2021. február 15., a matricagyűjtés viszont 2021. január 31-ig tart. Mire vársz még? Kezdd el még ma gyűjteni a matricákat, és válogass kedvezményesen a Bosch és Ambition Maestro háztartási és barkácstermékek között, mert egy jó eszköz akkora segítség, mintha kettő lenne belőled!

További részleteket itt találsz: https://www.auchan.hu/matricagyujtes