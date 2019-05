Tengerész stílusú otthonok (x)

Számomra az örök kedvenc a lakberendezési trendek sorában, a tenger ihlette matróz stílus. Nyáron évről évre előtérbe kerül, a divatban és a lakberendezésben is hódít ilyenkor. Érdemes otthonunkba is becsempészni egy-egy ilyen stílusú darabot. Én a fürdőszobám öltöztetem kék fehér csíkosba és mindenféle horgonyos és vízparti kiegészítőt helyezek el benne, idén kagylókat használtam és halászhálót dekorációnak. Most inspiráló lakberendezési ötleteket hoztam, melyekből ihletet meríttethettek saját otthonotok átalakítására.

Egy vízparti ingatlannak már magában is különleges hangulata van, és ha még felruházzuk különböző stílusjegyekkel, egy fantasztikus, egyedi otthon tulajdonosai lehetünk, melyben öröm az időtöltés. Nem csak a tengerparti házak lehetnek tengerész stílusúak, a Balaton melletti, vagy Duna parti ingatlanok is hordozhatják magukban a lehetőséget. A stílus legjelentősebb színei a navy kék és a coral piros, ezek a természetes színek nagyon jól mutatnak a barnával, fehérrel, sárgával, a homok és az óceán nyugtató színeivel. A tenger és a tengerészek szimbólumai dominálnak, például a horgony, az evezők, a matróz zsinóros kiegészítők és a hajók. A használt és antik bútorokat kiválóan bele lehet építeni ebbe a stílusba. Nem baj, ha kicsit kopott, egy festéssel újat varázsolhatunk belőle. A gyerekszobát is könnyen matróz stílusúvá alakíthatjuk, a csíkos textilek adják az alap díszítést, ehhez jönnek olyan nagyszerű ötletek, mint a matróz zsinóros függő létra. Nagyszerű ötlet, a csónakot átalakítani beltéri bútorrá. Használhatunk hozzá régi, megunt csónakot, ami bepolcozva is jól mutathat. Evező ágyvégnek újra gondolva. A tárgyak újra felhasználásának, csak a képzeletünk szab határt. Zamárdiban eladó, közvetlenül a vízparton, nagyon hangulatos nádfedeles ház. Az ingatlan különleges atmoszférával rendelkezik, ide tényleg elbújhatunk a világ zajától és nem mellesleg élvezhetjük a Balatont. Ebből a nyaralóból egy igazi tengerész stílusú ingatlant varázsolhatunk, a vízi panoráma megvan hozzá. Balatonkenesén kínálják ezt a luxus villát, közvetlenül a vízparton. Az exkluzív kivitelezésnek köszönhetően egy álomház várja gazdáját. A házban több helyen megjelennek a tengerész stílusjegyek, többek között a falon elhelyezett hajókat ábrázoló képek és a hajó makettek. képek forrása: shutterstock, pinterest