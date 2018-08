Ilyen notebookot vegyen a gyereknek iskolakezdésre

Mindjárt kezdődik az iskola, és a gyereknek számítógépre van szüksége? Jó hírünk van: elég jó áron lehet tisztességes felszereltségű notebookot vásárolni. Mutatunk is néhányat!

A noteszgépek a magyar vásárlók igazi kedvencei, sokszor annyi fogy belőlük, mint asztali PC-ből. Bár a múlt heti cikkünkből kiderült, amennyiben nem fontos a mobilitás, azonos árért akár kétszer gyorsabb asztali PC-nk is lehet, ha a gyerek kollégiumban lakik, vagy az egyetemi előadásokon kell jegyzetelnie, csakis egy laptop jöhet számításba.

Ilyen számítógépet vegyen a gyereknek iskolakezdésre Nemcsak tanácsokat adunk, de komplett konfigurációkat is ajánlunk a számítástechnikában kevésbé jártas szülőknek.

A LEGFONTOSABB: DÖNTSÜK EL, HOGY MIRE KELL A LAPTOP!

Mielőtt azonban egyik vagy másik notebook mellett tennénk le a voksunkat, érdemes eldönteni, hogy mire szeretnénk használni: ha a gyerek egyetemista, és napi szinten hurcolja magával, fontos a hosszú akkuidő, a kompakt méret és a súly, de ha még általános-, vagy középiskolás, akkor főként otthon fogja használni a gépet, viszont nem árt, ha néhány mai játék is elindul rajta.

A laptopok esetében is a processzor, a memória és a háttértár típusa a legfontosabb paraméter, ám itt már a beépített képernyő és az akkumulátoros üzemidő is sokat nyom latba a választáskor.

Szerencsére nincs ok pánikra, mostanra már kedvező áron is tisztességes noteszgépet lehet venni, egyedül a videojátékozáshoz tervezett, nagyteljesítményű gaming laptopok méregdrágák, de még ezek között is találni vállalható kompromisszumot.

MILYEN NOTEBOOKOT NE VEGYEN?

Sajnos sokan esnek abba a csapdába, hogy olcsó, de ultra fapados gépet választanak, amit sokszor nem is lehet rendeltetésszerűen használni. A specifikációjukban általában megtalálható, hogy 32 gigabájtos eMMC háttértárral szerelik őket, ami egy nem cserélhető memóriakártya-típus.

Ennek sajnos csak hátránya van: a rendszer telepítése után alig marad majd tárhely a fájlok, programok telepítéséhez, ráadásul jóval lassabb az SSD-meghajtóknál. Ezeket a gépeket ráadásul általában kis teljesítményű processzorral szerelik fel, például Intel Atom, vagy AMD E-sorozatú lapkával, amiknek a korlátait nagyon könnyű elérni teljesen hétköznapi felhasználóként is.

MÉGIS MILYEN VAS LEGYEN A LAPTOPBAN?

A legtöbb ma eladott notebookban az Intel által gyártott processzor működik: ezek közül a legalább kétmagos (dual-core) Celeron, illetve a Core i3 és i5 ajánlható otthoni használatra (az i7-es csak drágább gépekben lesz). Az AMD jelenlegi kínálatából a Ryzen 3 és 5 sorozatú processzorokat érdemes választani. Laptopokba szánt processzorból a gyártóknak többféle modellje van: vannak normál teljesítményű, átlagos fogyasztásúak, vannak kisebb teljesítményű, de akkumulátortakarékos modellek, a legdrágábbak pedig azok, amelyek nagy számítási teljesítményre képesek kevés áramfogyasztás és melegedés mellett.

Egy ajánlott alapgép az olcsóbbak közül: LENOVO IDEAPAD 320

Képernyő: 15,6 inch (1366×768 pixel) matt kijelző

15,6 inch (1366×768 pixel) matt kijelző Processzor: Intel Core i3-6006U

Intel Core i3-6006U Memória: 4GB DDR4/2133MHz

4GB DDR4/2133MHz Grafikus kártya: processzorba integrált, Intel HD Graphics 520

processzorba integrált, Intel HD Graphics 520 Háttértár: 1TB HDD 5400rpm

1TB HDD 5400rpm Tömeg: 2,2 kilogram

2,2 kilogram Operációs rendszer: Windows 10 Home

Windows 10 Home Garancia: 24 hónap

24 hónap Ár: 140-160 ezer forint

MILYEN EXTRÁKAT VEGYÜNK A LAPTOPHOZ?

Hogyan érdemes az előbbi konfigurációnál jobbat venni? Az 1 terabájtos merevlemez helyére érdemes SSD-meghajtót választani még akkor is, ha azonos árért abból csak 250 gigabájtosat kapunk, ugyanis sokkal gyorsabbá teszi a gép működését, míg a legtöbb noteszgépbe szerelt, 5400-as forgási sebességű merevlemez nem a gyorsaságáról híres.

A képernyőből a sima HD (1366×768 képpont) helyett érdemes Full-HD (1920×1080 képpont) felbontásút választani, illetve a 4 GB helyett 8 GB memóriával kérni a gépet. Utóbbi több program futtatása (böngésző, Netflix, chat, szövegszerkesztő) esetén segít abban, hogy ne torpanjon meg a gép működése. Ha a fenti extrákat beleszámítjuk, nagyjából bruttó 200 ezer forint körüli lehet a vételár.

Az előbbi ár egy tipikus, 15,6 colos gépre vonatkozik,

ha azonban a gyermek egyetemre készül, kisebb (13,3-14 colos), könnyebb, vékonyabb, és hosszú üzemidejű gépre lesz szüksége, ami további 50-80 ezer forintos felárat jelent. 280-300 ezer forintért lehet hazavinni a legolcsóbb Apple Macbook Air laptopot is, ami kimondottan ilyen felhasználásra terveztek, mivel kompakt, könnyű, és 8-10 órás az üzemideje. 200-300 ezer forint körüli összegért már akár érintőképernyős laptopot is lehet venni: a teljesen kifordítható képernyő filmnézéskor praktikus lehet – viszont egy ilyen hibrid mindig nehezebb és nagyobb lesz mondjuk egy iPadnél.

Egy ajánlott, könnyen hordozható laptop: DELL INSPIRON 5379

Képernyő: 13.3 inch (1920×1080 pixel) érintőkijelző

13.3 inch (1920×1080 pixel) érintőkijelző Processzor: Intel Core i5-8250U

Intel Core i5-8250U Memória: 8GB DDR4

8GB DDR4 Grafikus kártya: processzorba integrált, Intel UHD Graphics 620

processzorba integrált, Intel UHD Graphics 620 Háttértár: 256GB SSD meghajtó

256GB SSD meghajtó Tömeg: 1,62 kilogram

1,62 kilogram Operációs rendszer: Windows 10 Home

Windows 10 Home Garancia: 36 hónap

36 hónap Ár: 270-290 ezer forint

OKÉ, DE A GYEREK GAMER LAPTOPOT AKAR!

Ha új laptop vásárlásáról van szó, a legtöbb gyerek gamer laptopra vágyik, vagyis olyan gépre, amin a kedvenc játékai is elfutnak. Szerencsére a mai sikerjátékokat már elég jól optimalizálják, hogy kevésbé drága gépeken is fussanak. Ennek ellenére a játékhoz ajánlott egy külön nagyobb teljesítményű grafikus kártyával (például Nvidia GeForce 1050 vagy AMD Radeon RX 460-as sorozat) szerelt laptop.

Egy ilyen VGA felára ugyancsak 50-80 ezer forint, itthon bruttó 250-280 ezer forintnál kezdődik a gamer laptopok ára, mostanra pedig ezekből is létezik ultravékony változat, persze még húzósabb áron.

Egy ajánlott gamer laptop: LENOVO LEGION Y530

Képernyő: 15,6 inch (1920×1080 pixel) kijelző

15,6 inch (1920×1080 pixel) kijelző Processzor: Intel Core i7-8750

Intel Core i7-8750 Memória: 8GB DDR4

8GB DDR4 Grafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4GB

Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4GB Háttértár: 128GB SSD meghajtó + 1GB HDD 5400 rpm

128GB SSD meghajtó + 1GB HDD 5400 rpm Tömeg: 2,3 kilogram

2,3 kilogram Operációs rendszer: Windows 10 Home

Windows 10 Home Garancia: 24 hónap

24 hónap Ár: 380-390 ezer forint

MEGÉRI A HASZNÁLT LAPTOP?

A múlt héten ajánlott asztali PC-knél sokkal nagyobb lutri használt laptopot venni, hiszen nehezebb javítani és javíttatni is. Ennek ellenére el lehet csípni jó vételt, többnyire nyugat-európai céges selejtezésekből származó irodai laptopot, amikhez fél-egy év garanciát is szoktak kínálni a kereskedők.

Arra érdemes számítani, hogy az eredetileg svéd vagy német billentyűzetet magyar betűkkel felül kell matricázni, de jobb helyeken akár honosítot gombokat is fel tudnak rakni a gépekre. Az akkumulátor viszont egy ilyen használt gépben már nem biztos, hogy túl sokáig bírja, vásárlás előtt érdemes megnézni, hogy utángyártott példányt mennyiért vehetünk hozzá, és igényel-e szerelést a csere.

Előny, hogy a használt laptophoz is féláron (tehát 15 ezer forint körüli áron) vehetünk legális Windowst. Aki megkímélné magát a kellemetlenségtől, kérje a Windows 10 előre telepítését a kereskedőtől, így biztosan működőképes lesz a webkamera, a kártyaolvasó és minden periféria a gépen.