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Kultúra

Tarr Zoltán: Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárására kapott több fél milliárd forintot Hankóéktól a Magyar-Turán Alapítvány

Varga Jennifer / 24.hu
Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.
admin Polák Zsóka
2026. 07. 24. 13:46
Varga Jennifer / 24.hu
Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.

Tarr Zoltán és Nagy Ervin is reagált a 24.hu által feltárt ügyre, amellyel kapcsolatban lapunk olyan állami támogatásokra bukkant, amelyeket még Hankó Balázs minisztériuma közvetlenül az országgyűlési választások előtti napokban vagy az azt követő hetekben osztott ki, összesen több milliárd forint értékben. Egy Lezsák Sándorhoz köthető szervezethez például több mint egymilliárd forint támogatás került, de százmilliókkal támogatták a hun és türk tudatú népek világtalálkozóját, illetve Orbán János Dénes nagyoperettjének bemutatóját is. Így kapott támogatást a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány is.

Tarr belsős levelezést osztott meg

Egy példa arra, hogyan működött a kulturális minisztérium az előző vezetés alatt. Több mint fél milliárd forint támogatást kapott a Magyar-Turán Alapítvány Hankó Balázséktól Orbán Viktor és Lezsák Sándor közbenjárásával

– írta a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter Facebookon, amihez egy levelet is csatolt.

Bíró András Zsolt a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke Orbán Viktornak címzett leveléből kiderül, hogy az elnök soron kívüli kérelemben kérte a volt miniszterelnök segítségét. Egyrészt a 2025-ben megítélt 400 millió forint összegén túl további 200 milliós támogatásra tartottak igényt – hozzátéve, hogy a 400 milliós támogatást a levél megírásáig még nem kapták meg, ezért saját forrásból és kölcsönből finanszírozták a működést. Emellett előzetes döntést kértek már 2025 őszén a 2026-os év finanszírozásáról, amely 780 milliós éves költségvetéssel számol.

Tarr posztja szerint a levél újabb bizonyítéka annak, hogy a támogatási döntések egy része nem a szokásos szakmai eljárásrend szerint született.

Minden támogatást kivizsgálunk, és szükség esetén megtesszük a jogi lépéseket is

– írta a miniszter.

Nagy Ervin: Irénkém, Balázskám, tedd ide, tedd oda a közpénzt

Az üggyel kapcsolatban Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megszólalt, aki rövid videóban olvasta fel a levél egy részletét.

Lezsák Sándor, az esemény fővédnöke felszólt Orbán Viktornak, hogy kéne egy kis pénz, ő fölvette a piros vonalat, és leszólt Novák Irénnek az államtitkárságra. Ez a fideszes elintézési mód, ez a független szakmaiság, amivel ők a kultúrát támogatták. Ez az Irénkém, Balázskám, tedd ide, tedd oda a közpénzt, uram-bátyám Fidesz módra a Tisza-kormány alatt biztos, hogy nem lesz

– mondta Nagy.

Az üggyel kapcsolatban még tegnap kereste lapunk Tarrt, aki már akkor elmondta, hogy a minisztérium azonnali vizsgálatot rendel el a 2026 áprilisában meghozott támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége, valamint a források felhasználásának célszerűsége kapcsán. Az ügyről itt írtunk:

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