Ez okozta Sam Neill halálát

78 éves korában meghalt Sam Neill Golden Globe-díjra jelölt új-zélandi televíziós és filmszínész, akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmekből ismert.

A család bejelentése szerint halála „hirtelen és váratlan” volt.

Mélységes szomorúsággal közli Sam Neill whānauja [tágabb családja], hogy Sam július 13-án, hétfőn, Ausztráliában, Sydney-ben elhunyt. Samet családja vette körül, és egész életét jellemző méltósággal távozott az élők sorából.

Sajtósa elárulta a valódi okot

Philip Grenz, aki 19 évig képviselte az új-zélandi színészt, azt mondta az Independentnek, hogy beszélt Neill családjával, mivel a színész halálának körülményeiről szóló a médiában „pontatlanságok és nyílt hazugságok” szerepeltek.

Sam Neill régi képviselőjeként beszéltem a családjával, és szeretnék tisztázni néhány részletet a rajongói számára. Sam tüdőgyulladásban hunyt el. Mielőtt megbetegedett, Sam hősiesen küzdött a limfómával egy új kezelés, a CAR-T terápia segítségével.

Grenz elmondta, hogy Neill a halála előtti hónapokban is aktív maradt a szakmai életében.

A színész legfontosabb alakításairól ebben a cikkben írtunk.

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