sam neillmeghalt
Kultúra

Ez okozta Sam Neill halálát

Jeff Vespa / WireImage
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 16. 08:23
Jeff Vespa / WireImage

78 éves korában meghalt Sam Neill Golden Globe-díjra jelölt új-zélandi televíziós és filmszínész,  akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmekből ismert.

A család bejelentése szerint halála „hirtelen és váratlan” volt.

Mélységes szomorúsággal közli Sam Neill whānauja [tágabb családja], hogy Sam július 13-án, hétfőn, Ausztráliában, Sydney-ben elhunyt. Samet családja vette körül, és egész életét jellemző méltósággal távozott az élők sorából.

Sajtósa elárulta a valódi okot

Philip Grenz, aki 19 évig képviselte az új-zélandi színészt, azt mondta az Independentnek, hogy beszélt Neill családjával, mivel a színész halálának körülményeiről szóló a médiában „pontatlanságok és nyílt hazugságok” szerepeltek.

Sam Neill régi képviselőjeként beszéltem a családjával, és szeretnék tisztázni néhány részletet a rajongói számára. Sam tüdőgyulladásban hunyt el. Mielőtt megbetegedett, Sam hősiesen küzdött a limfómával egy új kezelés, a CAR-T terápia segítségével.

Grenz elmondta, hogy Neill a halála előtti hónapokban is aktív maradt a szakmai életében.

A színész legfontosabb alakításairól ebben a cikkben írtunk.

16 fotó
Kapcsolódó
Morcos, de melegszívű dínós bácsi vagy maga az ördög – 7 fontos film Sam Neill pályájából
78 éves korában meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a közönség leginkább a Jurassic Park paleontológusaként ismert, de csaknem fél évszázados pályája során annyi mindent eljátszott: romantikus hőst, féltékeny férjet, tudóst és természetfeletti gonoszt is. 7 filmjén keresztül időzünk el Neill pályáján. 
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Osztie Zoltán plébános megerősítette, hogy Magyar Péter a Sátán eszköze
Brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati munkákra
Ukrán dróncsapásban meghalt a Roszatom főmérnöke
350 gramm kristállyal utazott egy pécsi önkormányzati képviselő, amikor lecsapott a kommandó
Melléthei-Barna Márton: Másfél-két éven belül új választási törvényt fogadunk el
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik