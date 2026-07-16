Döbbenetesen erős előzetessel rúgta be az ajtót az I Play Rocky, ami a legendás bokszfilm készítéséről szól

A most 80 éves Sylvester Stallone minden kétséget kizáróan Hollywood nagy ikonja, ezt már megénekeltük a születésnapján is. A Rocky című filmmel berobbanó sztár felemelkedéséről film készül I Play Rocky címmel, mely a bokszfilm készültéről szól majd.

A fiatal Stallone-t Anthony Ippolito alakítja majd, kísértetiesen hasonló fizimiskát mutatva (ő már a fiatal Al Pacinót is eljátszotta korábban). Peter Farrelly, a Zöld könyv – Útmutató az élethez rendezője áll a projekt mögött.

Ikonikus jelenetekben nem lesz hiány az életrajzi ihletésű filmben, amely az 1975-76-os évbe kalauzol majd minket, mikor Stallone-nak alig volt munkája és pénze, de a Rocky forgatókönyvét így sem akarta elkótyavetyélni. A nehézkes filmkészítésből végül globális siker lett, ezt a történetet követhetjük majd végig 2 órában novemberben.