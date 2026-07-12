A ChatGPT adhat hasznos orvosi információkat, de ez alapján senki ne rendeljen koporsót

Mindannyian voltunk már úgy – a hipochondriára hajlamosabb egyének jóval nagyobb gyakorisággal –, hogy egy hirtelen megjelenő furcsa folt, indokolatlan fájdalom vagy egyéb tünet esetén az internethez nyúltunk. Diagnosztizálhatott a Webbeteg vagy a Facebookon fellelhető orvoscsoportok – ezekben legalább nagy eséllyel valódi orvos válaszolt a bepötyögött panaszokra, az előbbi esetében fizetős megoldásként.

De például az enciklopédikus igénnyel fellépő gyakorikérdések.hu is furcsa, jóval megbízhatatlanabb módot nyújtott arra, hogy megnyugtassuk, vagy épp ellenkezőleg – a végtelenségig paráztassuk saját magunkat.

Most mindezt felváltotta a mesterséges intelligencia: az olyan, ezen a technológián alapuló szoftverek, mint a ChatGPT vagy a Gemini ingyenesen válaszolnak mindennemű orvosi kérdésre, sőt, a feltöltött leleteket is elemzik.

A PwC kutatása szerint egyre több magyar használja a mindennapokban a mesterséges intelligenciát (tízből hatan), azon belül az egészségügyi kérdésekben is egyre nagyobb gyakorisággal fordulnak ehhez a technológiához. Elsősorban a digitálisan natív Z-generáció használja, a megkérdezettek leginkább a gyorsaságát emelték ki. 33 százalékuk azért fordult hozzá, mert úgy érezte, az orvosa nem adott elég információt, 9 százalék pedig azért, mert szégyellősek az orvosuk előtt.

Arról, hogyan hódít egyre nagyobb teret a mesterséges intelligencia az egészségügyben, egy sor tanulmány értekezett már – olyanok, amelyek a hasznosságát emelik ki, és olyanok is, amelyek inkább a veszélyre hívják fel a figyelmet. Mind az intézményi, mind a betegoldalon egyre nagyobb befolyással bír, olyannyira, hogy a ChatGPT-nek például már van külön egészségügyi oldala: a ChatGPT Health 2026 januárjában indult az OpenAI fogyasztói egészségügyi eszközeként, és mára több millió felhasználót ért el – ez is mutatja a megnövekedett igényt az AI egészségügyi használata iránt. A ChatGPT Health Magyarországon még nem érhető el, így a magyaroknak egyelőre be kell érniük más, nem kifejezetten egészségügyre specializálódott, mesterséges intelligenciát használó szoftverekkel.

Ezzel együtt azonban felmerül egy sor aggály is:

mi történik, ha félrediagnosztizál az AI, és állapotromlás következik be?

kit terhel ezért a felelősség?

átalakíthatja a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia?

mi történik az olyan jellegű érzékeny adatainkkal, mint a laboreredmény?

Háziorvos, bioetikus és több, a témában érintett intézmény bevonásával igyekeztünk megválaszolni ezeket a kérdéseket.