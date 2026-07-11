„Bravó, ez Magyarország!” – simán ledózerolták Puskás Petiék adományokból ültetett fáját egy újbudai játszótéri építkezésen

Feldúltan posztolt Puskás-Dallos Peti az Instagramján egy videót: az énekes beszámolt róla, hogy egy újbudai játszótérre ültettek korábban fát egy egyesülettel adományokból, ami a játszótéri felújítás miatt már eleve védtelen lett.

Tényleg ez Magyarország… ültetek baszki önkéntesekkel adományokból fát sok-sok hét és hónap szervezés után a Woodapest egyesülettel, egy rohadt ímél nem jön, hogy valami okból kivágjuk. Útban volt, csá. Eskü, majdnem elsírtam magam, amikor megláttam. Nem elég , hogy nekem kell írni egy kivitelező cégnek, ha már felújítanak egy játszóteret, kordonozzák körbe a fákat, ne sérüljenek meg, de végülis rá egy pár hónapra már ott sincs a fánk (rajta hatalmas betűkkel, hogy kik ültették). Ez a mentalitás nálunk. Tököm teli van vele.

Úgy folytatja:

Tehát amit az egyesülettel civil és céges adományokból ültettünk, az már sajnos nincs itt, egy bobcat áll a helyén. Gratulálok a zöldítéshez, a zöld ígéretekhez, bravó, ez Magyarország!