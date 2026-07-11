puskás-dallos peti
Kultúra

„Bravó, ez Magyarország!” – simán ledózerolták Puskás Petiék adományokból ültetett fáját egy újbudai játszótéri építkezésen

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 11. 19:31
RTL

Feldúltan posztolt Puskás-Dallos Peti az Instagramján egy videót: az énekes beszámolt róla, hogy egy újbudai játszótérre ültettek korábban fát egy egyesülettel adományokból, ami a játszótéri felújítás miatt már eleve védtelen lett.

Tényleg ez Magyarország… ültetek baszki önkéntesekkel adományokból fát sok-sok hét és hónap szervezés után a Woodapest egyesülettel, egy rohadt ímél nem jön, hogy valami okból kivágjuk. Útban volt, csá. Eskü, majdnem elsírtam magam, amikor megláttam. Nem elég , hogy nekem kell írni egy kivitelező cégnek, ha már felújítanak egy játszóteret, kordonozzák körbe a fákat, ne sérüljenek meg, de végülis rá egy pár hónapra már ott sincs a fánk (rajta hatalmas betűkkel, hogy kik ültették). Ez a mentalitás nálunk. Tököm teli van vele.

Úgy folytatja:

Tehát amit az egyesülettel civil és céges adományokból ültettünk, az már sajnos nincs itt, egy bobcat áll a helyén. Gratulálok a zöldítéshez, a zöld ígéretekhez, bravó, ez Magyarország!

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Puskás-Dallos Peti (@apuskaspeti) által megosztott bejegyzés

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Milánóba indult egy szerencsétlenül járt utas, akinek előbb a Ryanair törölte a járatát, majd a Wizz Air gépével másik városban landolt
60 millió forint értékű festményt hagytak az utcán, egy férfi fogta és hazavitte, mert tetszett neki a keret
Toroczkai a Mi Hazánk menetén: Nem akarunk letérdelni a lobbi előtt
Apokaliptikus képeket nem látni, ettől függetlenül a Tisza vízszintje tényleg csökken
Démoni megszállottság, atomháború, és gonosz tinik – miért kattanunk ennyire a horrorra?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik