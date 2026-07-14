Mégsem vágták ki a fát az újbudai játszótéren, ami miatt nagyon felháborodott Puskás-Dallos Peti

Feldúltan posztolt Puskás-Dallos Peti az Instagramján egy videót: az énekes beszámolt róla, hogy egy újbudai játszótérre ültettek korábban fát egy egyesülettel adományokból, amely a játszótéri felújítás miatt már eleve védtelen lett. Sőt, azt mondta, ki is vágták azt.

Lapunknak küldött reakciójában Újbuda Önkormányzatának sajtóosztálya azt írja,

Mint fogalmaznak,

A Hosszúréti utcai játszótér rekonstrukciója során különválasztjuk a kicsiknek és nagyoknak szánt területeket, új eszközöket telepítünk, illetve a meglévő eszközök is áthelyezésre kerülnek. Az áthelyezett hinta tervezett helyén egy, mintegy négy évvel ezelőtt ültetett hársfa állt, melynek átültetése vált szükségessé. A munkálatok során tehát a növényt nem kivágták, hanem földlabdával, tápanyag-utánpótlás mellett, szakemberek közreműködésével ültették át a játszótéren belül. A fát az illetékes szakemberek azóta is folyamatosan öntözik és gondozzák. A kialakult vitára és a lakossági észrevételekre való tekintettel az önkormányzat úgy döntött, hogy nem várja meg a következő vegetációs időszakot: a játszótérre tervezett tíz új fa telepítésével egy időben – amennyiben ez szükségessé válik – ezt a hársfát is egy új, egészséges példányra cseréli.