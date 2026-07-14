Mégsem vágták ki a fát az újbudai játszótéren, ami miatt nagyon felháborodott Puskás-Dallos Peti

Feldúltan posztolt Puskás-Dallos Peti az Instagramján egy videót: az énekes beszámolt róla, hogy egy újbudai játszótérre ültettek korábban fát egy egyesülettel adományokból, amely a játszótéri felújítás miatt már eleve védtelen lett. Sőt, azt mondta, ki is vágták azt.
Útban volt, csá. Eskü, majdnem elsírtam magam, amikor megláttam.
Lapunknak küldött reakciójában Újbuda Önkormányzatának sajtóosztálya azt írja,
Nem kivágták, hanem átültették a Csillagrét játszótéren álló fát.
Mint fogalmaznak,
A Hosszúréti utcai játszótér rekonstrukciója során különválasztjuk a kicsiknek és nagyoknak szánt területeket, új eszközöket telepítünk, illetve a meglévő eszközök is áthelyezésre kerülnek. Az áthelyezett hinta tervezett helyén egy, mintegy négy évvel ezelőtt ültetett hársfa állt, melynek átültetése vált szükségessé. A munkálatok során tehát a növényt nem kivágták, hanem földlabdával, tápanyag-utánpótlás mellett, szakemberek közreműködésével ültették át a játszótéren belül. A fát az illetékes szakemberek azóta is folyamatosan öntözik és gondozzák. A kialakult vitára és a lakossági észrevételekre való tekintettel az önkormányzat úgy döntött, hogy nem várja meg a következő vegetációs időszakot: a játszótérre tervezett tíz új fa telepítésével egy időben – amennyiben ez szükségessé válik – ezt a hársfát is egy új, egészséges példányra cseréli.