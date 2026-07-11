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Kultúra ismeretlen budapest

Ismert dán építész másolt le egy pesti bankpalotát, száz éven át nem tűnt fel senkinek

József nádor tér, Bankkpalota, Koppenhága, Glacisgaarden
Bielik István / 24.hu, és Ramblersen / Wikimedia Commons
admin Vincze Miklós
2026. 07. 11. 15:27
József nádor tér, Bankkpalota, Koppenhága, Glacisgaarden
Bielik István / 24.hu, és Ramblersen / Wikimedia Commons
Mindössze három évvel azután, hogy egy pesti pénzintézet beköltözhetett az újdonsült tulajdonába, Koppenhágában elindult egy szinte tökéletes hasonmás építése. Építészeti rejtélyre bukkantunk.

A művészet világában a másolás és a plágium kérdése szinte megállás nélkül okoz vitákat, hiszen a festők, szobrászok és építészek nyilvánvalóan inspirálódnak egymásból, Andy Warhol pedig karrierje egy részét annak köszönhette, hogy már meglévő munkákat adaptált.

„A jó művész másol, a kitűnő pedig lop” – tartja a tévesen Picassónak tulajdonított mondás, sokszor azonban nehéz eldönteni, hogy valójában mi is történt. Így van ez a dán főváros, Koppenhága bérpalotájáinak egyike esetében is, ami feltűnő rokonságot mutat egy magyar bankház mindössze néhány évvel korábban elkészült központjával. De mi is történt?

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül, hogy

  • mikor és hogyan született meg a pesti bankpalota, és mi történt a hirtelen magasra törő tervezőjével,
  • ki volt a dán építész, aki úgy döntött, hogy lemásolja az épp világvárossá váló Budapest szívében álló házat,
  • miért lóg ki a dán ház a környezetéből, sőt, az északi főváros utcaképéből,
  • mik a két épület közti hasonlóságok, amik kizárják, hogy a tervező kezét a véletlen vezette volna.
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