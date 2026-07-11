Ismert dán építész másolt le egy pesti bankpalotát, száz éven át nem tűnt fel senkinek

A művészet világában a másolás és a plágium kérdése szinte megállás nélkül okoz vitákat, hiszen a festők, szobrászok és építészek nyilvánvalóan inspirálódnak egymásból, Andy Warhol pedig karrierje egy részét annak köszönhette, hogy már meglévő munkákat adaptált.

„A jó művész másol, a kitűnő pedig lop” – tartja a tévesen Picassónak tulajdonított mondás, sokszor azonban nehéz eldönteni, hogy valójában mi is történt. Így van ez a dán főváros, Koppenhága bérpalotájáinak egyike esetében is, ami feltűnő rokonságot mutat egy magyar bankház mindössze néhány évvel korábban elkészült központjával. De mi is történt?