VIII. kerületi vendéglőben fotózkodott Ralph Fiennes és Viggo Mortensen

Jelenleg Budapesten forgat Ralph Fiennes és Viggo Mortensen, akik Robert Lantos producerrel együtt meglátogatták a Keleti pályaudvar szomszédságában, a Mosonyi utcában lévő Rosenstein Vendéglőt. Az étterem közösségi oldalán számolt be a híres vendégekről.

Öröm volt vendégül látni Ralph Fiennest, Viggo Mortensent és Robert Lantost a Rosensteinben. Köszönjük a látogatást és hogy budapesti tartózkodásuk alatt többször is nálunk jártak

– olvasható a vendéglő posztjában.

A Rosensteinben korábban többek között Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård és Adrien Brody is megfordult, utóbbi ráadásul ott ünnepelte az 50. születésnapját.

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Fiennes és Mortensen Szabó István új filmjének, a Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényéből készülő adaptációnak a főszereplői.