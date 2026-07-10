ralph fiennesrobert lantosrosenstein vendéglőviggo mortensen
Kultúra

VIII. kerületi vendéglőben fotózkodott Ralph Fiennes és Viggo Mortensen

Viggo Mortensen
Roberto Ricciuti / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 10. 10:57
Viggo Mortensen
Roberto Ricciuti / Getty Images

Jelenleg Budapesten forgat Ralph Fiennes és Viggo Mortensen, akik Robert Lantos producerrel együtt meglátogatták a Keleti pályaudvar szomszédságában, a Mosonyi utcában lévő Rosenstein Vendéglőt. Az étterem közösségi oldalán számolt be a híres vendégekről.

Öröm volt vendégül látni Ralph Fiennest, Viggo Mortensent és Robert Lantost a Rosensteinben. Köszönjük a látogatást és hogy budapesti tartózkodásuk alatt többször is nálunk jártak

– olvasható a vendéglő posztjában.

A Rosensteinben korábban többek között Timothée ChalametStellan Skarsgård és Adrien Brody is megfordult, utóbbi ráadásul ott ünnepelte az 50. születésnapját.

Fiennes és Mortensen Szabó István új filmjének, a Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényéből készülő adaptációnak a főszereplői.

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