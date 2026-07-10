Megszűnt Káel Csabáék megbízatása a Nemzeti Filmintézetnél

Nagy Ervin kulturális államtitkár pénteken bejelentette, hogy visszahívták a Nemzeti Filmintézet vezetését, és jelenleg egy ideiglenes igazgatóság irányítja az intézményt.
A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja
– olvasható az államtitkár közleményében.
Káel Csaba 2019. szeptember 1-től volt a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, vezetése alatt hozták létre a Nemzeti Filmintézetet. Az áprilisi választások után az NFI jelezte: a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoznak hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, és Káel megbízatása a miniszterelnökével egy időben megszűnik, de az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.
Nagy Ervin most azt írta, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, és az átmeneti időszakban az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.
Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!
„A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható” – zárul Nagy Facebook-posztja.
Frissítünk!
Időközben kiderült az is, hogy az NFI új vezetőjének ősszel történő megválasztásáig kik lesznek az ideiglenes igazgatóság tagjai:
- Pataki Ágnes – a szakma által széles körben elismert filmes szakember,
- Pál Ákos – a működés folytonosságának biztosítása érdekében kijelölt tag,
- dr. Ugrin Julianna – több mint harminc szakmai szervezet bevonásával lefolytatott egyeztetés eredményeként kijelölt tag.
Mint a közleményben írják, az ideiglenes igazgatóság jogosult a jelenlegi Döntőbizottság visszahívására és egy ideiglenes Döntőbizottság kijelölésére.
Nagy Ervin júniusban személyesen egyeztetett filmszakmai szervezetek képviselőivel, és beszédében a partnerség, a kölcsönös bizalom és a folyamatos szakmai egyeztetés fontosságát hangsúlyozta, illetve úgy fogalmazott: olyan kiszámítható és nyitott működési környezet kialakítására törekszik, amelyben az alkotói szabadság és a szakmai szempontok elsődleges szerepet kapnak.
Erről bővebben alábbi cikkünkben olvashat: