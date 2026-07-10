káel csabanagy ervinnemzeti filmintézet
Kultúra

Megszűnt Káel Csabáék megbízatása a Nemzeti Filmintézetnél

Káel Csaba
Farkas Norbert / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 10. 15:31
Káel Csaba
Farkas Norbert / 24.hu
Nagy Ervin úgy fogalmazott: „A filmreform elkezdődött!”, egyben elárulták azt is, kik az új, ideiglenes igazgatóság tagjai.

Nagy Ervin kulturális államtitkár pénteken bejelentette, hogy visszahívták a Nemzeti Filmintézet vezetését, és jelenleg egy ideiglenes igazgatóság irányítja az intézményt.

A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja

– olvasható az államtitkár közleményében.

Káel Csaba 2019. szeptember 1-től volt a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, vezetése alatt hozták létre a Nemzeti Filmintézetet. Az áprilisi választások után az NFI jelezte: a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoznak hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, és Káel megbízatása a miniszterelnökével egy időben megszűnik, de az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Nagy Ervin most azt írta, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, és az átmeneti időszakban az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.

Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!

„A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható” – zárul Nagy Facebook-posztja.

Frissítünk!

Időközben kiderült az is, hogy az NFI új vezetőjének ősszel történő megválasztásáig kik lesznek az ideiglenes igazgatóság tagjai:

  • Pataki Ágnes – a szakma által széles körben elismert filmes szakember,
  • Pál Ákos – a működés folytonosságának biztosítása érdekében kijelölt tag,
  • dr. Ugrin Julianna – több mint harminc szakmai szervezet bevonásával lefolytatott egyeztetés eredményeként kijelölt tag.

Mint a közleményben írják, az ideiglenes igazgatóság jogosult a jelenlegi Döntőbizottság visszahívására és egy ideiglenes Döntőbizottság kijelölésére.

Nagy Ervin júniusban személyesen egyeztetett filmszakmai szervezetek képviselőivel, és beszédében a partnerség, a kölcsönös bizalom és a folyamatos szakmai egyeztetés fontosságát hangsúlyozta, illetve úgy fogalmazott: olyan kiszámítható és nyitott működési környezet kialakítására törekszik, amelyben az alkotói szabadság és a szakmai szempontok elsődleges szerepet kapnak.

Erről bővebben alábbi cikkünkben olvashat:

Kapcsolódó
Nagy Ervin szerint négymilliárdja van a filmszakmának, megmentenék az elkaszált inkubátoros győzteseket is
Nyílt pályázaton kiválasztandó filmintézeti vezetőről, elkaszált inkubátoros filmtervek megmentéséről és a filmszakmai adókedvezmény rendezéséről egyeztetett filmszakmai szervezetek képviselőivel az új kulturális államtitkár.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem akar levonulni a MÁV-területről a lőtér, amelyben Áder volt őrségparancsnoka is érdekelt
Miniszterelnökség: személyi titkárként szerepel egy iratban az egyik fekete kapucnis férfi Orbán országjárásáról
Gyurcsány bevallotta, hogy egy fotóssal jár
Kvíz: újabb 10 jelenetkép, újabb 10 magyar sorozat – most hányat találsz el?
Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik