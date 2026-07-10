Megszűnt Káel Csabáék megbízatása a Nemzeti Filmintézetnél

Nagy Ervin kulturális államtitkár pénteken bejelentette, hogy visszahívták a Nemzeti Filmintézet vezetését, és jelenleg egy ideiglenes igazgatóság irányítja az intézményt.

A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk. A Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja

– olvasható az államtitkár közleményében.

Káel Csaba 2019. szeptember 1-től volt a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, vezetése alatt hozták létre a Nemzeti Filmintézetet. Az áprilisi választások után az NFI jelezte: a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoznak hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, és Káel megbízatása a miniszterelnökével egy időben megszűnik, de az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Nagy Ervin most azt írta, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, és az átmeneti időszakban az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.

Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!

„A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható” – zárul Nagy Facebook-posztja.

Nagy Ervin júniusban személyesen egyeztetett filmszakmai szervezetek képviselőivel, és beszédében a partnerség, a kölcsönös bizalom és a folyamatos szakmai egyeztetés fontosságát hangsúlyozta, illetve úgy fogalmazott: olyan kiszámítható és nyitott működési környezet kialakítására törekszik, amelyben az alkotói szabadság és a szakmai szempontok elsődleges szerepet kapnak.

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