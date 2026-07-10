Dolhai Attila a székesfehérvári színházigazgatói pályázatról: Muszáj hinnem, hogy nem volt levajazva

Dolhai Attila egy év távlatából beszélt a színházigazgatóvá való kinevezése körüli botrányról egy interjúban. A színész-musicalénekes tavaly került a székesfehérvári Vörösmarty Színház élére a szakmai bizottság döntése alapján, noha a társulat többsége a Hargitai Iván–Egyed Attila páros pályázatát támogatta. Hargitai akkor nyilvánosan is bírálta a döntést, megkérdőjelezve a folyamat tisztaságát. Dolhai a Bóta Café YouTube-műsorában beszélt a történtekről, amit a Színház Online szemlézett.

Dolhai Attila elmondta, hogy míg a társulatot képviselő Egyed Attilával „viszonylag gyorsan megtalálták a közös nevezőt”, addig a rendezőként visszavárt Hargitai Ivánnal teljesen megromlott a kapcsolata.

Az Ivánnak viszont a social felületeken volt egy-egy olyan megszólalása, ami megkérdőjelezte a jogos ottlétemet, azt gondolta, hogy ez egy levajazott pályázat volt, de szerintem nem, és muszáj is ezt hinnem, mert különben teljesen hiteltelen lenne az idáig végzett munkám. Mindenesetre Iván ezt nehezen fogadta el

– mondta el a színházigazgató, aki azért is sajnálja, hogy idáig fajult a dolog, mert Hargitait szívesen hívná rendezni. „De szerintem most egy kis távolság nem árt köztünk” – tette hozzá.

Nincs kizárva a közös munka a jövőben

Dolhai elárulta, hogy eddigi békülési kísérletei kudarcot vallottak. Újonnan kinevezett igazgatóként megpróbált szakmai párbeszédet kezdeményezni Az ügynök halála című darabot rendező Hargitaival.

„Az ügynök halála kapcsán volt egy találkozásunk, volt egy megnézés, amire bementem. Kérdeztem, tudunk-e beszélni, ő mondta, hogy nem szeretne velem beszélgetni arról, amit csinált, úgyhogy jeleztem, elfogadom. De mindentől függetlenül én ezt egy jó előadásnak tartom. Én nem a riválisomnak tekintem Ivánt, én a pályatársamnak tekintem, még ha neki ez nem is annyira tetszik. A színműn is azt tanultam, hogy ezen a pályán nem érdemes megsértődni, és én ezt tartom is.”

Hangsúlyozta, hogy ő továbbra sem zárkózik el a közös munkától.

Bennem felmerült, hogy a következő évadban is rendezzen, de azt gondolom, ahhoz beszélnünk kellene.

Amikor szóba került, hogy Az ügynök halálát Debrecenben is bemutatnák, felhívta Hargitait. Mint mondta, akkor már barátságosabb hangnemben beszélgettek, „de azért előtte volt egy nagyon erős és számonkérő hangnem a részéről”.