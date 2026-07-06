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Kultúra

Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, amiért azt mondta, lefeküdne Kylie Minogue-gal

CARLOS JASSO / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 06. 09:20
CARLOS JASSO / AFP
Több politikus is élesen bírálta a vezetőt, egyikük szerint az ilyen kijelentésekkel lealacsonyítja a miniszterelnöki tisztséget.

Bocsánatkérésre kényszerült Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, miután egy műsorban arra utalt, lefeküdne Kylie Minogue-gal – írja a BBC.

A miniszterelnök a Bush Deep podcast vendége volt, ahol Nikki Osborne komikus azt kérdezte tőle, hogy Nicole Kidman, Rhonda Burchmore és Minogue közül melyikkel házasodna össze, randizna és feküdne le. A 63 éves politikus először megpróbált kitérni a válaszadás elől, ám végül azt válaszolta: „Kylie, egyértelműen.” Mikor a műsorvezető visszakérdezett, hogy a három dolog közül melyiket csinálná vele, Albanese azt válaszolta: „mindegyiket. Ő csodálatos.”

A miniszterelnök szavai nagy port kavartak, több politikus is kikelt ellene. A Community Strong Australia képviselője, Zali Steggall „teljesen helytelenek” nevezte a beszélgetés ezen részét, Sarah Henderson ausztrál szenátor szerint pedig Albanese szavai „tiszteletlenek a nőkkel szemben, kínosak az ausztrálok számára, és lealacsonyítják a miniszterelnöki tisztséget.”

Albanese hétfőn rövid közleményben kért nyilvánosan bocsánatot.

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