Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, amiért azt mondta, lefeküdne Kylie Minogue-gal

Bocsánatkérésre kényszerült Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, miután egy műsorban arra utalt, lefeküdne Kylie Minogue-gal – írja a BBC.

A miniszterelnök a Bush Deep podcast vendége volt, ahol Nikki Osborne komikus azt kérdezte tőle, hogy Nicole Kidman, Rhonda Burchmore és Minogue közül melyikkel házasodna össze, randizna és feküdne le. A 63 éves politikus először megpróbált kitérni a válaszadás elől, ám végül azt válaszolta: „Kylie, egyértelműen.” Mikor a műsorvezető visszakérdezett, hogy a három dolog közül melyiket csinálná vele, Albanese azt válaszolta: „mindegyiket. Ő csodálatos.”

A miniszterelnök szavai nagy port kavartak, több politikus is kikelt ellene. A Community Strong Australia képviselője, Zali Steggall „teljesen helytelenek” nevezte a beszélgetés ezen részét, Sarah Henderson ausztrál szenátor szerint pedig Albanese szavai „tiszteletlenek a nőkkel szemben, kínosak az ausztrálok számára, és lealacsonyítják a miniszterelnöki tisztséget.”

Albanese hétfőn rövid közleményben kért nyilvánosan bocsánatot.