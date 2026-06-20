Meghalt James Burrows, a Jóbarátok és az Agymenők rendezője

85 éves korában meghalt a legendás szitkom rendező, James Burrows – adta hírül a BBC. Az információt Burrows családja és Tom Hoberman ügyvéd erősítette meg a sajtónak.

A szitkomok atyjától búcsúzunk

A rendező nevéhez, aki számos produkcióban való közreműködése során több, mint 1000 epizódot rendezett, olyan világszerte népszerű sorozatok köthetők, mint például a Jóbarátok, az Agymenők, vagy a Will és Grace.

Öt évtizedet felkaroló karrierje során számos díjat nyert: köztük 11 Emmy, és az Amerikai Rendezők Céhének (DGA) életműdíjának büszke gazdája volt. Saját sorozata, ami Cheers címmel indult 1982-ben, 11 évadot futott 1993-ig.

Ma James ‘Jimmy’ Burrows kivételes életét és maradandó szellemi örökségét ünnepeljük, aki a mai napon békésen, szerető családtagjai körében elhunyt. A televíziózás történetében a legmegbecsültebb, legbefolyásosabb rendezők egyike volt ötven éven át. Legendás rendezőként, mentorként, és kreatív alkotóként formálta a vígjáték műfaját generációkon keresztül, mérhetetlen örömet okozva a nézőknek világszerte

– áll a család közleményében.

A kollégái részvétüket fejezték ki

A DGA úgy írta le Burrowst, mint az egyik legnagylelkűbb kolléga, aki minden munkatársához szívet melengető humorral viszonyult.

A Jóbarátok Phoebe-jét alakító Lisa Kudrow eltűnő Instagram-sztoriban búcsúzott a rendezőtől, ami mellé azt írta:

Köszönöm, Jimmy. Komolyan, mindent…

Eric McCormack, a Will és Grace címszereplő Willje is közösségi média-profilján emlékezett meg Burrowsról.

Egy igazi óriást vesztettünk el ma, aki nemcsak mentorom, de barátom is volt

– írja a színész a rendezőtől búcsúzó Facebook-posztban, amiben úgy fogalmaz, Burrows az egész lábnyomát rajta hagyta a televíziós vígjátékok műfaján.