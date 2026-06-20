Halála előtt súlyos drogproblémákkal küzdött Daveigh Chase

A 24.hu is beszámolt róla, hogy 35 éves korában elhunyt Daveigh Chase, A kör című horrorfilm színésznője. Az Entertainment Weekly beszámolója alapján most az egykori gyermekszínésznő édesanyja, Cathy Chase fedte fel egy interjúban: lánya súlyos kábítószer-függőséggel küzdött a halálát megelőző évtizedben.

Egy balesettel kezdődött az egész

A nő elmesélte, hogy a rémálom egy 2016-os motorbaleset után kezdődött, aminek következtében megsérült az akkor még huszonéves színésznő háta. A fájdalomra oxikodont írtak fel neki a kórházban, ami egy opiáttartalmú, függőséget okozó, erős fájdalomcsillapító. Ezután pedig az édesanya szerint lánya elindult a lejtőn.

Rendszeresen fogyasztott drogokat és rossz társaságba keveredett. Sosem fordultam el tőle. Szabad akart lenni, és ezek az emberek folyamatosan ellátták mindenféle kábítószerrel. Így kezdődött ez az egész

– nyilatkozta Cathy Chase.

Évek óta nem találkoztak

A függőségével küzdő színésznő többször is összetűzésbe került a törvénnyel ezután. Édesanyja elmondása alapján 2019-ben találkozott a lányával utoljára, amikor meglátogatta a fogdán egy újabb ilyen eset után. A találkozó emlékezetesre sikerült, és nem a jó értelemben.

Teljesen magán kívül volt, mintha nem is ő lett volna. Az volt a benyomásom, hogy valami nagyon nincs rendben vele. A lányomat poszttraumás stressz szindrómán kívül soha semmilyen mentális betegséggel nem diagnosztizálták. A drogok vitték el őt

– idézte fel.

Visszaemlékezett, hogy a szóban forgó találka során megígérte a lányának, hogy visszamegy érte, mire kiengedik. A megbeszélt napon viszont hiába ment oda a fogdához, már csak hűlt helyét találta a színésznőnek. Ugyanis a lányát egy félreértés következtében sokkal korábban kiengedték, mint amit neki mondtak.

Örökre magamat fogom hibáztatni, hogy emiatt a kavarodás miatt cserben hagytam akkor, évekkel ezelőtt

– mondta a színésznő édesanyja.