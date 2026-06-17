35 éves korában meghalt Daveigh Chase, aki A kör című film kislányát alakította

A kör című filmből ismert egykori gyermekszínésznő, Daveigh Chase 35 éves korában meghalt, számolt be róla a TMZ.
Barátja, Roy Hernandez szerint Chase kedden hunyt el, miután agyhártyagyulladásban és véráramfertőzésben szenvedett. Az állapota szepszishez vezetett, ami végül több szervének leállását okozta.
A TMZ értesülése szerint a színésznőt a hónap elején egy Los Angeles-i kórházba szállították alultápláltság miatt.
Ikonikus filmek sztárja volt
A színésznő gyerekként vált ismertté, amikor 2002-ben megkapta Lilo hangját a Lilo & Stitch című Disney-animációs filmben. Később a franchise televíziós sorozatában is visszatért a szerephez.
Szintén jelentős sikert aratott Samara Morgan szerepével A kör című horrorfilmben.
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