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Kultúra

35 éves korában meghalt Daveigh Chase, aki A kör című film kislányát alakította

Jason Merritt / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 17. 19:40
Jason Merritt / Getty Images

A kör című filmből ismert egykori gyermekszínésznő, Daveigh Chase 35 éves korában meghalt, számolt be róla a TMZ.

Barátja, Roy Hernandez szerint Chase kedden hunyt el, miután agyhártyagyulladásban és véráramfertőzésben szenvedett. Az állapota szepszishez vezetett, ami végül több szervének leállását okozta.

A TMZ értesülése szerint a színésznőt a hónap elején egy Los Angeles-i kórházba szállították alultápláltság miatt.

Ikonikus filmek sztárja volt

A színésznő gyerekként vált ismertté, amikor 2002-ben megkapta Lilo hangját a Lilo & Stitch című Disney-animációs filmben. Később a franchise televíziós sorozatában is visszatért a szerephez.

Szintén jelentős sikert aratott Samara Morgan szerepével A kör című horrorfilmben.

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