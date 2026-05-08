Kamerába vigyorgó fiatalok, tomboló tömeg, színpadról szónokló előadók – itt a Rendszerbontó Nagykoncert hivatalos aftermovie-ja

Felkerült a Rendszerbontó Nagykoncert hivatalos összefoglaló videója a Polgári Ellenállás és a Szélsőközép Facebook-oldalára. A 2026. április 10-én tartott eseményről, amely jó pár hatásos pillanattal örvendeztette meg az egybegyűlteket, a 24.hu élőben tudósított – ez ide kattintva olvasható vissza.

A hozzávetőleg 7 óra hosszúra nyúlt koncert összesen 139 előadónak és 51 produkciónak adott színpadot, több mint 200 szervező munkájának köszönhetően.

A NER UTOLSÓ NAPJAI

– villan fel a videóban.

A montázsban a Hősök terén felállított színpadon felbukkanó valamennyi előadó megjelenik, némelyiküktől egy-egy közönséghez intézett mondatot is bevágtak. A posztban felbukkanó szöveg szerint az egybegyűlt tömeget nagyjából 350 ezer főre becsülték.

A Rendszerbontó Nagykoncertről készült galériánk alább tekinthető meg: