„Azt várom, hogy ne essen, azt várom, hogy akik itt vannak a téren, azok belélegezzék a hazájukért érzett felelősségérzetnek, a közélet ügyei iránti éberségnek, a magyar és magyar közti szolidaritásnak a légkörét” – mondta a 24.hu-nak Puzsér Róbert arról, mit vár a mai eseménytől.

És hogy ez egy átélt valóság legyen a következő történelmi korszakra, hogy máshogy csináljuk ezután, mint az elmúlt 36 évben, mert az elmúlt 36 év az egy csőd a magyarság számára. Nem az elmúlt 16 év, hanem az elmúlt 36 év. Most kell egy vörös vonalat húzni, és egy új korszakot nyitni. A 89-es rendszerváltást kell megismételni, de ezúttal jól kell csinálni, ezúttal nem megalkudni, és nem engedni a 48-ból.

Hogy ez vajon sikerülhet-e, arról azt mondta, „nagyon jók a jelek rá”.

„Az elmúlt két évben, 24 februárja óta egészen más Magyarországon a politikai ügyek iránti elszántság. Az, hogy tömegek mennek az utcára, demonstrálnak a meggyőződésük mentén, az a tény, hogy összedobták ennek a koncertnek a költségét – pedig, hát egy női táska ára volt, valami 110 millió –, ezek nagy dolgok, és azt gondolom, hogy egy polgári társadalomnak ez a kiinduló nulladik mérföldköve, hogy a magyarok áldozatot vállaljanak a szabadságukért. Mert ’89-ben ajándékba kapták a szabadságot, mintha utánuk dobták volna. Nem érezték a magukénak, és nem is lett becsülete a szabadságnak. Most talán más a légkör. Most talán ezek az áldozatok, majd később a felelősségvállalás képességében fognak kamatozni” – fogalmazott.

Reméli, hogy a mai hangulat meg tud győzni billegő szavazókat, de egyébként nem hiszi, hogy nagyon sokan billegnek.

Maga hívta fel a fellépőket, akik körülbelül 70%-ban igent mondtak – Azahriah neve hallatán megnőtt a hajlandóság a részvételre, teszi hozzá.

Meggyőződésem, hogy ha nem úgy kezdődik az egész sztori, hogy az Azahriah elkötelezi magát mellettünk, akkor itt a fellépők aligha vállalták volna. Úgy kezdődött minden, hogy Azahriah igent mondott nekünk. Azahriah neve minden ajtót megnyit Magyarországon.

Provokációra számít: „köztudott, hogy a sarokba szorított vadállat a legveszélyesebb, és a hatalom most jelenleg nagyon szorult helyzetben van és szorult helyzetben is érzi magát” – mondja.