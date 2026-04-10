Megtelt a tér Rendszerbontó Nagykoncerten, amelyet a Puzsér Róbert féle Polgári Ellenálás Mozgalom szervez. A cél elmondásuk szerint a választási hajlandóság növelése, illetve a Fidesz elleni összefogás. „Ez egy nagyon-nagyon átpolitizált koncert, csak épp nem pártpolitikai kampányrendezvény” – fogalmazott korábban Puzsér. A Hősök terén felállított színpadon olyan fellépők szállnak be egy-egy számmal a rendszerbontásba, mint Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, Sisi és Laár András. Kövesse velünk az eseményeket élőben!
A koncertsorozat 16 órakor kezdődött, és a tervek szerint 23 óráig tart.
Ötven fellépő vállalta a részvételt, mindenki ingyen – a kritérium annyi volt, hogy legyen rendszerkritikus daluk. A szervezők önkéntesen dolgoznak, a koncert költségeit adományokból fedezik.
A szervezők tegnap a 24.hu-nak elmondták, hogy mennyi emberrel számolnak és számítanak-e provokációra.
A Hősek teréhez közel eső részeken egy gombos tűt sem lehet leejteni: az Andrássy út és a Dózsa György út színpadhoz közel eső része is csordulásig megtelt, mozdulni sem lehet. Szabad szemmel beláthatatlan tömeg gyűlt össze, ezért nem is kíséreljük meg megtippelni annak mértékét.
Arról viszont be tudunk számolni, hogy a környéken korlátozott számban elérhető kisboltokban már elfogyott a behűtött sör. Sorba kell állni ahhoz is, hogy bejussunk a közértbe, bent a pénztárakhoz vezető sor is gyakorlatilag végigkígyózik a bolton.
Egy, az ellátmányt már sikeresen beszerző koncertező azt mondta, neki cirka negyven percbe telt vásárolni egy italt. A kihelyezett mosdóknál húszperces várakozási időről számoltak be a sorban állók.
Egy húszas éveiben járó budapesti férfi azt mondta:
ilyen lehetett a berlini fal lebontása is, egy olyan generációkat meghatározó tömegesemény, amiből semmilyen körülmények között sem akarsz kimaradni.
Noha hazánkban nem volt még ehhez hasonló politikai koncert, nem Puzsérék találták fel a műfajt; a bebörtönzött Joan Baeztől a szintet lépő Bruce Springsteenig, Kaliforniától a vasfüggönyig számos példa akad rá a történelem során, hogy előadók, zenészek koncertekkel és dalokkal álltak bele különböző közéleti, politikai kérdésekbe.
Mennyire eredményesen tudtak politikai célokat megvalósítani a népszerű zenészek, és mik voltak azok a produkciók és legfontosabb dalok, amelyeket kifejezetten ezek a politikai akciók hívtak életre? – a Rendszerbontó Nagykoncertre készülve ennek jártunk utána alábbi cikkünkben.
Tudom, hogy mindenki nagyon türelmetlen, nagyon várunk már egy napot, arra invitálnálak titeket, hogy együtt vegyünk egy nagy levegőt!
– mondja, majd a Sötét című számba kezd.
Dzsúdló a héten a koncerttel kapcsolatban a Partizánnak azt nyilatkozta: „az a szexi ebben a rendezvényben, hogy nagyon igyekszik nem pártpolitikai rendezvényt csinálni belőle, és tényleg csak arra szeretne fókuszálni, hogy lebontsuk ezt a rendszert”. 2022-ben például még nem tudta volna elképzelni, hogy egy ilyen koncert létrejöjjön: ehhez nagyon kell az, hogy elhiggyük, hogy jelenleg mi történik – mondta.
Arról is beszélt, hogy nem gondolja kockázatvállalásnak a fellépést, ugyanis eddig sem a kormány pénzétől és támogatásától függött a karrierje, hiszen kizárólag piaci alapon él meg, nincs félinvalója.
Az, hogy a rendezvény arra sarkallja az embereket, rendszerváltás érdekében szavazzanak a Tiszára, még nem jelenti azt, hogy a zenész ne maradna kritikus:
Ha a Tisza Párt átveszi a hatalmat, én másnaptól ugyanúgy egy ellenzéki szerepben fogok állni, nyilván nem azokon az ellenzéki oldalakon, amik most vannak, de nekem feladatom mindig kritikusnak lenni a hatalommal szemben
– fogalmazott szerdán.
A dal végeztével azért a Hősök terén felzendül a közönségben az „Árad a Tisza!”
Majka ugyan a fellépést nem vállalta a koncerten, de aggódva figyeli a rendezvényt: a rapper délelőtt arra figyelmeztette rajongóit „a választás előtt ez az utolsó lehetősége arra egy-két fizetett bajkeverőnek, hogy valami olyan dolgot tegyen, ami miatt a vasárnapi szavazás veszélybe is kerülhet”.
Azt kérte a rajongóitól, hogy semmiféle provokációnak ne üljenek fel.
„Azt várom, hogy ne essen, azt várom, hogy akik itt vannak a téren, azok belélegezzék a hazájukért érzett felelősségérzetnek, a közélet ügyei iránti éberségnek, a magyar és magyar közti szolidaritásnak a légkörét” – mondta a 24.hu-nak Puzsér Róbert arról, mit vár a mai eseménytől.
És hogy ez egy átélt valóság legyen a következő történelmi korszakra, hogy máshogy csináljuk ezután, mint az elmúlt 36 évben, mert az elmúlt 36 év az egy csőd a magyarság számára. Nem az elmúlt 16 év, hanem az elmúlt 36 év. Most kell egy vörös vonalat húzni, és egy új korszakot nyitni. A 89-es rendszerváltást kell megismételni, de ezúttal jól kell csinálni, ezúttal nem megalkudni, és nem engedni a 48-ból.
Hogy ez vajon sikerülhet-e, arról azt mondta, „nagyon jók a jelek rá”.
„Az elmúlt két évben, 24 februárja óta egészen más Magyarországon a politikai ügyek iránti elszántság. Az, hogy tömegek mennek az utcára, demonstrálnak a meggyőződésük mentén, az a tény, hogy összedobták ennek a koncertnek a költségét – pedig, hát egy női táska ára volt, valami 110 millió –, ezek nagy dolgok, és azt gondolom, hogy egy polgári társadalomnak ez a kiinduló nulladik mérföldköve, hogy a magyarok áldozatot vállaljanak a szabadságukért. Mert ’89-ben ajándékba kapták a szabadságot, mintha utánuk dobták volna. Nem érezték a magukénak, és nem is lett becsülete a szabadságnak. Most talán más a légkör. Most talán ezek az áldozatok, majd később a felelősségvállalás képességében fognak kamatozni” – fogalmazott.
Reméli, hogy a mai hangulat meg tud győzni billegő szavazókat, de egyébként nem hiszi, hogy nagyon sokan billegnek.
Maga hívta fel a fellépőket, akik körülbelül 70%-ban igent mondtak – Azahriah neve hallatán megnőtt a hajlandóság a részvételre, teszi hozzá.
Meggyőződésem, hogy ha nem úgy kezdődik az egész sztori, hogy az Azahriah elkötelezi magát mellettünk, akkor itt a fellépők aligha vállalták volna. Úgy kezdődött minden, hogy Azahriah igent mondott nekünk. Azahriah neve minden ajtót megnyit Magyarországon.
Provokációra számít: „köztudott, hogy a sarokba szorított vadállat a legveszélyesebb, és a hatalom most jelenleg nagyon szorult helyzetben van és szorult helyzetben is érzi magát” – mondja.
Egyáltalán nem fogok csodálkozni, hogyha megtámadják a rendezvényünket, vagy valamilyen provokáció történik. A legfontosabb, hogy senki ne üljön fel a provokációnak, a legfontosabb, hogy ilyen esetben mindenki forduljon a rendezvényünket biztosító rendőrökhöz, forduljon a rendezvény szervezőihez, és főleg kapja elő a telefonját, izzítsa a kamerát, és vegyen fel mindent, mert a nyilvánosság egyedül és kizárólag a nyilvánosság véd meg minket.
Iszonyú gyorsan nő a tömeg, az Andrássy felől, aki be akar férni a térre, érdemes lassan kerülnie és a színpaddal szembeni Műcsarnok felől érkeznie a Dózsa György úton. De ez a lehetőség se marad sokáig, ha ez így folytatódik.
Egyébként az Andrássyn a Bajza utcáig, a Dózsán a Damjanichig vannak hangfalak, kivetítők.
Mehringer Marci a színpadon, a Szar az élet című számmal érkezett.
Az énekestől amúgy nem idegen a rendszerkritikus tematika: tavaly nagy visszhangot kavart ezzel a számmal, amiről Nagy Feró is lesújtóan nyilatkozott. A két előadót ezután a nyáron videóban kérdeztük, mi a véleményük egymás zenéjéről.
Mehringer aztán ősszel még egy rendszerkritikusnak mondott számmal jelentkezett: a Szeptember végén című szám klipjében Puzsér Róbert is feltűnik, és olyan sorok hangoznak el benne, mint hogy „ezek koccintanak egymással az ostoba népre, akik csukott szemmel várják, hogy mikor lesz vége”.
Április 12-én minenki menjen szavazni, srácok! Az én apám rendszert váltott, most mi is rendszert váltunk, többet már ne kelljen rendszert váltani senkinek!
A Bajza utca M megállónál lehuppantam egy padra, ahol Baranya megyéből érkező harmincas éveikben járó férfiakkal beszélgettem. Azt mondták, azért utaztak fel a koncertre, mert jó alkalom volt arra, hogy a Budapesten élő barátaikkal találkozzanak, bulizzanak kicsit. A fellépők sokszínűsége miatt úgy jellemezték az eseményt,
mint egy mini-Sziget Fesztivál.
A Pécstől 10 kilométerre fekvő Kozármislenyből érkező férfi azt mondta, számára a húzónév 6363 és a Bankrupt zenekar volt.