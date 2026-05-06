A Tisza-kormány nélkül nem lehet felújítani a Gellért Fürdőt

Több mint fél éve már annak, hogy 2025 szeptemberében bezárt a Gellért Fürdő, hogy az 1972 és 1986 közt folyó nagy felújítás után először restauráláson, valamint modernizáláson essen át.

A várható változásokról, illetve a vele közös falakon osztozó szálloda jövőjéről korábban részletes cikkben számoltunk be: ebből kiderül, hogy statikai problémák is felléptek, az igazán nagy munkát azonban a művészeti értékek állapotjavítása jelenti majd.

Az InfoRádió Aréna című műsorában további részletekre derült fény: a tulajdonos Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója, Szűts Ildikó elmondta, hogy mostanra megszülettek a kiviteli tervek, a következő hetekben pedig a műszaki ellenőrzés zajlik majd, mielőtt rátérnének a finanszírozás kérdésére.

Szűts hozzátette: a húszmilliárd forint körüli összeget csak hitellel tudják kifizetni, amire a Fővárosi Közgyűlés áldását adta, az OTP és a K&H Bankkal való tárgyalások végére azonban csak a kormány tud pontot tenni.

Épp ezért 2025 végén kérték az Orbán-kormányt, hogy engedélyezze a hitelfelvételt, az decemberben azonban elutasító választ adott. Márciusban épp ezért újabb hitelkérelmi engedélyt adtak le, erre azonban már csak az újonnan felálló kormány fog reagálni.

Ha ezt az akadályt sikeresen abszolválják, akkor már csak arra van szükség, hogy fény derüljön a főváros költségvetési helyzetére, 2026 végén pedig elindulhat a kivitelezési közbeszerzés.

A vezérigazgató hozzátette: a fürdő teljes alapmegerősítése már 2025 végén elkezdődött, ezt azonban a szálloda csinálta meg, hiszen a bővítések és átalakítások miatt nagyobb terhelés nehezedik majd a száztíz éves falakra. A fürdő eközben az életveszélyes feladógépház ügyét kezdte kezelni, annak tervei pedig el is készültek, így a munkák idén a hiteltől függetlenül is biztosan végig tudnak futni.

Ez némi változást okoz majd a korábban közzétett határidőkben, az optimális esetben 2027 elején induló kivitelezés ugyanis azt hozná magával, hogy a beltér jó része 2028-ban, a kültéri strand, valamint a belsők hátralévő része pedig 2029-ben nyithatja meg a kapuit.

A Városligetben sem pihennek

A felújítás párhuzamosan a Széchenyi Fürdőben is megkezdődött: a termálrészleg alapjait 2025-ben megerősítették, a beltéri töltő-ürítő medencék sorsáról azonban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) fog dönteni, hiszen kérhetik, hogy a száztíz éves elvet dobják félre, és szűrő-forgató rendszert építsenek be.

Ennek határidejeként Szűts 2029 tavaszát jelölte meg, a budapesti gyógyfürdők esetében ötvennél több medencét érintő esetleges átalakításokkal kapcsolatban pedig kijelentette: azok több mint tízmilliárd forintot vennének ki a kasszából.

Az esetleges átalakításokkal kapcsolatban épp ezért egy pályázatot is kiírtak, aminek eredményeként egy tanulmány született. Ezt a dokumentumot május 11-én fogják bemutatni, így a végső döntésre hónapokat kell még várni.