Für Anikó és Vilmányi Benett is díjat nyert a pekingi filmfesztiválon

Tarolt Mayer Bernadette mozifilmje, a Mommy Blue a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon (BJIFF): a produkciónak a legjobb film, a két főszereplőnek, Für Anikónak és Vilmányi Benettnek pedig a legjobb színésznő és legjobb színész díját ítélte a szakmai zsűri – derül ki a Nemzeti Filmintézet (NFI) lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Vilmányi Benett képviselte a produkciót

A rendező személyes történetéből született alkotásban egy látását fokozatosan elvesztő nő és éppen apává váló fia szeretetteljes, de egyre bonyolultabb kapcsolatát láthatjuk majd a vásznon. A filmet Vilmányi Benett személyesen képviselte a pekingi fesztiválon, az ázsiai térség legfontosabb filmünnepeinek egyikén.

Személyes megéléseken nyugvó történetet vittünk vászonra, amelybe mindannyian sokat tettünk magunkból. Ezért ezek az elismerések a csapat számára többet jelentenek formális szakmai visszajelzésnél. Köszönjük az ázsiai közönség bizalmát és az értő figyelmet, amellyel a filmünk fele fordultak

– nyilatkozta a film rendezője a pekingi siker kapcsán.

A Mommy Blue által bezsebelt díjak kapcsán a film egyik producere, Petrovits Genovéva a következőképp fogalmazott:

Für Anikó és Vilmányi Benett elképesztően jól működik együtt a filmben, mindketten megérdemelték a díjaikat. Egy olyan hiteles anya-fia páros, akikkel együtt nevetünk és sírunk majd a mozikban.

A produkció Mayer rendezői debütálása

Mayer önéletrajzi ihletettségű első nagyjátékfilmje Krisztina (Für Anikó) körül forog, aki cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását. Ez válságot idéz elő nemcsak a saját, hanem fia életében is. Máténak (Vilmányi Benett) első gyermeke születése után azonnal szembe kell néznie édesanyja egészségi állapotával. Mindent megtesz, hogy segítsen Krisztinának, de élete fokozatosan kettészakad.

Gyula (Znamenák István) felbukkanása mintha átmeneti reményt hozna, ám Máté elkerülhetetlenül választás elé kényszerül anyja és saját családja között, amikor felesége, Eszter (Waskovics Andrea) külföldön kap munkalehetőséget. Krisztina eközben attól retteg, hogy egyedül marad a sötétben.

A Mommy Blue társ-forgatókönyvírója Nagy Zoltán. A film producerei Petrovits mellett Sólyom Kristóf, Oskó-Szabó Csaba és Gyurin Zsuzsi, a vezető produceri szerepet pedig Mártonffy Zoltán töltötte be.

Az NFI Inkubátor programjában készült film ősszel érkezik majd a hazai mozikba.