Gyengébb másolattal helyettesítették egy védett kőbányai ház Máriát és Jézust mutató díszét

Március elején részletes cikkben számoltunk be arról, hogy hirtelen eltűnt a kőbányai Dreher-gyár által épített lakóházak egyikének kerítésén álló, a kis Jézust és Máriát ábrázoló modernista dombormű.

A dr. Vitéz Kiss Tibor (1899–1972) által jegyzett, 1942-ben elkészült Antal-otthon kapuját őrző, vörös homokkőből faragott műnek február végén veszett nyoma, kiemelése pedig a helyszínen látható nyomok szerint távolról sem szakszerűen zajlott.

Rövidesen aztán kiderült, hogy a kiemelés, illetve a felújítás ötlete mögött a Mi Hazánk Mozgalmat 2025 nyarán elhagyó független önkormányzati képviselő, Vékony Csongor Levente állt, aki még a Toroczkai-féle párt színeiben tett javaslatot a munkákra.

Az önkormányzat ezt az ötletet elfogadta, a kiemelés után azonban kiderült, hogy annak

rossz állapota miatt várhatóan újonnan szükséges elkészíteni az eredeti másolatát,

ami 2026 folyamán jelenhet meg újra a kerítésoszlopon.

A témában felmerült kérdéseinket Vékonynak is eljuttattuk, aki Somlyódy Csaba MSZP-s alpolgármesterhez irányított minket tovább, jelezve: a kiemelés részleteiről, a restaurátor, illetve a kőfaragó kijelöléséről, valamint a mű állapotáról ő tud további felvilágosítást nyújtani. Ezzel a lehetőséggel éltünk is, március 4-i levelünkre azonban cikkünk megjelenéséig sem kaptunk választ, így az önkormányzatot is megkerestük, ami kéthetes spéttel megosztott velünk néhány fontos részletet.

Eszerint a hiányos, töredezett munka felújítására a kerület tulajdonosi hozzájárulást kért a társasháztól, ami meg is szavazta azt, így decemberben megnyílt a lehetőség az eltávolítás előtt.

A kerület hozzátette: a felújításra két cégtől kértek ajánlatot, amik közül a PALMETTA-ART Szolgáltató Kft.-t bízták meg a feladattal.

A Szolgáltató tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a hosszútávú, időtálló megoldás a műkő öntvény készítése, mivel a kerítés nincsen alászigetelve, és a talajnedvesség erodálja mind a kerítést, mind a domborművet. A szolgáltatási szerződés a dombormű felújítása mellett tartalmazza a kerítésoszlop tisztítását, javítását. A dombormű eltávolítása során elsődleges cél volt, hogy azt további sérülés ne érje, ne repedjen, ne törjön el

– olvasható a reakcióban, ami a szerződés értékére, valamint az elvégzett munka minőségére vonatkozóan nem tesz megállapításokat, azt azonban elárulja, hogy a leszerelt darabot a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben kívánják elhelyezni.

Az új dombormű az április 12-i választások előtt röviddel kerülhetett köztérre, a kerület egyik Facebook-csoportjában 11-én ugyanis a következő fotó tűnt fel:

A képpel egyértelművé vált, hogy a második világháború derekán született eredeti darab részletei örökre eltűntek, az utód ugyanis nemcsak anyagában, de stílusjegyeit tekintve sem követi a névtelen alkotó keze nyomát.

A témában április 23-án Vékony rövid Facebook-posztot tett közzé, amiben jelezte, hogy a munka révbe ért, további részletekről azonban csak a városkép változásaival foglalkozó Eltűnő Budapest csoportban mesélt.

Eszerint a célja eredetileg az volt, hogy a kerítés védetté váljon, és a társasház ne bonthassa el egy modernebb utód kedvéért. Sajnos a védettséget nem kapta meg, és renoválás helyett ez lett a vége a folyamatnak, ami nem teljes siker, de az eredeti helyzetnél mégiscsak jobb – tette hozzá.