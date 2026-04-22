Dwayne Johnson pankrátorfilmjéből musicalt csinálnak

Zenés-táncos színpadi adaptáció készül Dwayne Johnson egyik filmjéből, amelyben saját magát alakítja. A magyarul Családi bunyó címet kapó, eredetileg Fighting with My Family című filmet 2019-ben mutatták be, és valós életúton alapul: Saraya-Jade Bevis brit pankrátor történetét meséli el.

A 2019-ben bemutatott filmben Florence Pugh alakítja a ringben Paige néven harcoló fiatal pankrátort, de szerepel a filmben Lena Headey, Jack Lowden és Nick Frost is, Johnson pedig önmagát játssza: ő egyengeti Paige karrierjét.

A musicalt szövegét Jon Brittain írja, zenéjét Miranda Cooper és Nick Coler szerzi, Johson produkciós cége pedig részt vesz az adaptálásban.

A Fighting With My Family kifejezetten a színpadra van szánva. Tele van személyes érzelmekkel, amelyeket a birkózás mozgalmas világán keresztül fejeznek ki – ez a sportág mindig is a történetmesélésről és a kapcsolódásról szólt az élő közönséggel. Nem kétséges számomra, hogy a színházlátogatóknak hatalmas élményt fog nyújtani, ahogy a zene életre kelti a történetet

– nyilatkozta Johnson.

A színészről legutóbb a Zúzógép című filmje kapcsán írtunk, amelyről Johnson azt mondta, hogy ezzel fog kitörni abból a skatulyából, amelybe Hollywood rakta őt.