Ki miatt emlékszünk a filmekre? A nagyközönség általában a félisteni magasságokban lebegő sztárok, esetleg a zseniális rendezők miatt. Vájtfülűek megjegyzik egy-egy sajátos stílusú író vagy virtuóz operatőr nevét. De elkötelezett mozirajongó legyen a talpán, aki számon tartja a maszkmestereket. Mond bármit Jack Pierce vagy Dick Smith tucatneve? Pedig az egyikük nélkül Boris Karloff nem változik át Frankenstein szörnyévé, míg a másik nélkül Marlon Brandóból soha nem lett volna Don Vito Corleone.

Kazu Hiro alighanem a legnevesebb mai maszkmester. Dwayne Johnson új filmjének, a Zúzógépnek több kulcsfontosságú alkotója van, kezdve Dwayne Johnsonnal és folytatva az író-rendező Benny Safdie-vel, az első helyen mégis Kazu Hiro említendő. A japán művész sminkelte – vagy helyesebb azt mondani, építette – át Johnsont Mark Kerr-ré, az ezredforduló előtti évek félelmetes bunyósává. Kerr nemcsak a kevert harcművészetek, vagyis az MMA bajnokának volt félelmetes, hanem úgy is, mint Frankenstein szörnye: külsőre. Itt jön a képbe a Hollywoodnak egyszer már hátat fordító Kazu Hiro, akit néhány éve Gary Oldman hívott vissza a szobrai mellől a sminkszobába A legsötétebb óra Churchill-maszkjához, azóta pedig ismét a szakma csúcsait ostromolja. Talán egyszer róla is életrajzi film készül, és Kazu Hiro maszkját valószínűleg Kazu Hirónak kell majd terveznie.

Ám egyelőre érjük be Mark Kerr életrajzi filmjével. Laikusok az MMA-harcosokat sem ismerik sokkal jobban, mint a maszkmestereket, és a Zúzógép nem is csinál kedvet sem hozzájuk, sem erőszakos hivatásukhoz.

Kerr birkózó volt, de szeretett volna több pénzt keresni, ezért aktív éveinek java részét más nagydarab férfiak arccsontjának szétrugdosásával töltötte. A sok pofozkodásnak, térdelgetésnek, fejelgetésnek meglett a böjtje.